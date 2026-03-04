Red Bull SoundClash Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak

İlginizi Çekebilir

Red Bull SoundClash Volkswagen Arena

İSTANBUL - Red Bull SoundClash, 10 Nisan 2026'da İstanbul'daki Volkswagen Arena'da yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, "iki sanatçı, iki sahne, tek kazanan" konseptiyle gerçekleştirilecek müzikal düelloda, mikrofonun başında şarkıcı Hadise ve Murat Boz olacak.

İzleyicilerin alıştığı klasik konser deneyimine yeni bir boyut kazandıran Red Bull SoundClash'te Hadise ve Murat Boz, gece boyunca karşılıklı sahnelerde farklı müzikal etaplarda sahnede olacak.

Beş "round"dan oluşacak gecede sanatçılar, açılış round'unda kendi hit şarkılarıyla sahneyi ısıtırken, "cover" performanslarıyla parçaları kendi tarzlarında yeniden yorumlayacak. Şarkıların yarıda el değiştirdiği "take over" bölümünde birbirlerinin performanslarını devralacak ve hitlerini farklı müzik tarzlarında seslendirecek.

Red Bull SoundClas'e özgü "Wildcard" round'u ise gecenin en merak uyandıran anlarından biri olacak. Hadise ve Murat Boz, bu özel round'da sahneye çıkaracakları sürpriz konuk sanatçılarla yarışın seyrini değiştirmeye çalışacak. Eski dostların rakip olacağı gecenin kazananı ise desibelmetre ile ölçülen seyirci alkışları ile belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Murat Boz, Hadise'yle yıllardır aynı sahneleri paylaştıklarını fakat Red Bull SoundClash'ın bambaşka bir deneyim olduğunu belirtti.

Boz, "Bu kez sahnede dostluk değil, performans konuşacak. Alkışlar kimin daha güçlü olduğunu gösterecek" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Hadise de Red Bull SoundClash sahnesinin risk istediğini, kendisinin de de riski sevdiğini belirterek, konserde seyirciyi şaşırtacak sürprizleri olacağını kaydetti.



