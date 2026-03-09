İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu
Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi
Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı
Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası
Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

Rekortmen atlet Timur Er, ilk uluslararası madalyasını İtalya'da kazanmak için çalışıyor

Rekortmen atlet Timur Er, ilk uluslararası madalyasını İtalya

Rekortmen atlet Timur Er, ilk uluslararası madalyasını İtalya'da kazanmak için çalışıyor

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - İstanbul'da düzenlenen şampiyonada, 7,53 metrelik atlayışla uzun atlamada Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki atlet Timur Er, İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında ilk uluslararası madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Milli takım antrenörü İshak Nizamoğlu'nun çalıştırdığı Timur, geçen ay İstanbul'da organize edilen Jerfi Fıratlı 18 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele etti. Uzun atlama yarışında 7,53 metrelik derecesiyle ilk sırada yer alan genç sporcu, 7,35 metreyle Emre Karataş'a ait olan 18 Yaş Altı Türkiye Salon Rekoru'nu da kırdı.

Osmaniye'ye Türkiye şampiyonu ünvanıyla dönen Timur, hız kesmeden İtalya'nın Rieti kentinde 16-19 Temmuz'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Timur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde antrenörü Nizamoğlu eşliğinde günde çift antrenman yapıyor. İtalya'da ilk uluslararası madalyasını kazanmayı isteyen milli atlet, kendi yaş kategorisinde yeni rekorlar hedefliyor.


- "Rekor kıracağımızdan emindik"

Timur Er, AA muhabirine, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi sayesinde atletizmle tanıştığını söyledi.

Bölge yarışlarındaki derecelerinin ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını dile getiren Timur, İstanbul'da kırdığı rekora ilişkin, "Aslında bu bizim için planlı bir şeydi. Bunun için üç yarış kaçırdık, tamamen bu yarışa odaklanmıştık. Rekor kıracağımızdan emindik, beklediğimiz bir şeydi. O yüzden bizi çok şaşırtmadı." ifadelerini kullandı.

Timur, İtalya'daki organizasyona yoğunlaştığını belirterek, "Hedefim inşallah Avrupa'da da rekor kırmak, derece yapmak ve ülkemizi gururlandırmak. İnşallah ilk 3 girerek ülkeme madalya getirmek istiyorum." dedi.

Antrenör İshak Nizamoğlu da sporcusunun elde ettiği başarıdan dolayı gururlandığını vurgulayarak, İtalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini kaydetti.



Spor 9.03.2026 12:03:28 0
Anahtar Kelimeler: rekortmen atlet timur er ilk uluslararası madalyasını italya'da kazanmak için çalışıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Sarıçam’daki Osmaniyeliler
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yaşayan mühtediler iftar sofrasında buluştu

2

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları iftarda bir araya geldi

3

Alanya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

4

Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi

5

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

6

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

7

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

8

Basketbol: 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonası

9

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da devlet korumasındaki 10 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu