Renk cümbüşüne dönen çiçek mezatlarını Kadınlar Günü heyecanı sardı

MERSİN/ADANA - SERKAN AVCİ/YAKUP SAĞLAM - Mersin ve Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hareketliliğin arttığı çiçek mezatlarında ürün satışları normal günlere göre 5 katına çıktı.

Ülke genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Mersin ve Adana'daki şubelerinde çiçekler, açık artırma usulüyle satışa sunuluyor.

Mersin ve Adana başta olmak üzere çok sayıda ilden üreticilerin çiçeklerini sergilediği mezatlarda, Kadınlar Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Satışların normal günlere göre 5 katına çıktığı mezatlarda, en yüksek fiyat teklifi veren esnaf çiçeğe sahip oluyor.

Mezada katılan esnaf, dükkanlarında satışa sunacakları rengarenk çiçekleri almak için kıyasıya rekabete giriyor.

- "Esnafın hazırlandığı en kıymetli günlerden biri Kadınlar Günü"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, AA muhabirine, sektörün üretim ve satış noktalarında tatlı heyecanın yaşandığını söyledi.

Çukurova bölgesinde gül, karanfil ve nergisin yoğun üretildiğini dile getiren Özdemir, "Diğer çiçekler de mezadımıza Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyor ve telaşlı bir çalışma devam ediyor. Çiçekçi esnafının hazırlandığı en kıymetli günlerden biri de Kadınlar Günü. Kadınlar Günü dolayısıyla arz talep dengesindeki artış göz önünde bulundurulduğunda mezatlarda tatlı bir rekabet var." dedi.

Çiçekçi esnafının 8 Mart'tan beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Mezatlarda ortalama 100-120 koli civarında sergilenen ürün bugünlerde 500-600 koliye kadar çıkıyor. Bu da arz talep dengesindeki artışı açıkça ortaya koyuyor. Öne çıkan çiçeklerimiz var. Emeğin sembolü olan kırmızı karanfil bu dönemde daha çok ön planda. Bununla birlikte kırmızı gülün de önemi büyük. Lilyum, kazablanka, halk arasında 'kasımpatı' diye bilinen bitkilerin renkleri ve bunun yanı sıra şakayık, frezya gibi kokulu çiçekler ve nergis de ön plana çıkanlar arasında."

- Adana'daki çiçekçiler de Kadınlar Günü'ne hazır

Adana Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Acar da Kadınlar Günü'ne özenle hazırlandıklarını belirtti.

Çiçekçilerin mezatlara gönderdiği ürünlerin arttığını vurgulayan Acar, "Çiçekçi camiası özel günlerde iş yapıyor. Bu günlerde Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde ve Konya'daki esnaf buraya gelip çiçek mezadına katılıyor." diye konuştu.

Mezada katılan çiçekçilerden Mutlu Yurtsever, Kadınlar Günü'nde satışların hareketlendiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl 1500 çiçek satmıştık. Bu yıl 2 bin 500 çiçek satmayı hedefliyoruz. Kadınlar Günü'nde en çok tercih edilen çiçekler arasında gül, karanfil ve kasımpatı yer alıyor." dedi.

Cengiz Üveyoğlu da 8 Mart'ta satış beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.



Yurt Dünya 6.03.2026 13:47:23 0
