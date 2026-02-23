Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Gönül Şanda Kupası sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda dört gün süren organizasyona, yıldızlar kategorisinden 164, gençler kategorisinden 86 ve büyükler kategorisinde 16 sporcu katıldı.

Ritmik cimnastiğin ülkede gelişmesinin öncüsü olan Gönül Şanda'nın anısına düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:



- Büyükler A Genel Tasnif

1- Hatice Gökçe Emir (İstanbul)

2- Damla Sel (İstanbul)

3- Ayceren Pekdemir (İstanbul)

- Büyükler B Genel Tasnif

1- Eda Erdem (Antalya)

2- Biricik Tokcan (İstanbul)

3- Tanem Tokcan (İstanbul)

- Büyükler Grup Genel Tasnif

1- Ceylin Şener, Deniz Hancıoğlu, Kamila Melis Altundaş, Selin Kaya, Sesil Öztırak (Antalya)

- Gençler A Genel Tasnif

1- Ada Kaplan (Ankara)

2 - Alya Arslan (İstanbul)

3- Selen Camcı (Antalya)

- Gençler B Genel Tasnif

1- Daria Petukhova (İzmir)

2- Elif Derin Aşcı (İstanbul)

3- Dünya Keskinoğlu (İzmir)

- Gençler C Genel Tasnif

1- Ecrin Yüksel Başkırşen (Antalya)

2- Bahar Ünal (Antalya)

3- Su Karasoy (KKTC)

- Gençler Grup Genel Tasnif

1- Ayşe Erva Şahin, Ayşe Melek Alp, Derin Uluğkay, Masal Uysal-Selin Uluğkay (Antalya)

2- Bahar Ünal, Melek Aydemir, Melissa Taşar, Meryem Taşar, Yeliz Gür (Antalya)

- Yıldızlar A Genel Tasnif

1- Nil Deniz Tarhan (İstanbul)

2- Mira Öztürk (İstanbul)

3- Damla Küçükdede (Antalya)

- Yıldızlar B Genel Tasnif

1- Güneş Kazcıoğlu (İzmir)

2- Aylin Özbek (İstanbul)

3- Darya Karaoğlu (İstanbul)

- Yıldızlar C Top

1- Sofia Güler (Antalya)

1- Eliz Bayer (Antalya)

3- Lina Çelik (Antalya)

- Yıldızlar Grup Genel Tasnif

1- Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan, Lina Çelik, Miray Ayhan, Şimal Salman (Antalya)

2- Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün, Nisan Kuplay (İzmir)