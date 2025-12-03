Rolls-Royce Black Badge Spectre, Türkiye sahnesinde

İSTANBUL - Rolls-Royce Motor Cars yeni Black Badge Spectre modelini özel bir etkinlikle Türkiye'de tanıttı.

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, Black Badge Spectre modelini 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanan Beykoz'daki yeni yetkili servis atölyesinde özel bir etkinlikle ilk kez tanıttı.

Etkinlikte konuşan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Black Badge müşterilerinin her zaman sınırları zorlayıp geleneksel lüks kodlarıyla tanımlanmayı kabul etmediklerini belirtti.

Aysal, "Ghost, Cullinan ve her iki modelin de Black Badge versiyonları yoğun ilgi görüyor. İki yıl önce Spectre, tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Bugün ise onun alter egosunu Türkiye'de sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann da yeni modelin her yönüyle önce bir Rolls-Royce, sonra elektrikli araç olduğunu vurguladı.

Tiemann, "Black Badge Spectre, Türkiye'de prömiyerini yaparken, Spectre'nin benzersiz şekilde sessiz ve kusursuz ama güçlü sürüş deneyimiyle sağladığı olağanüstü dinamizm devam ediyor. Yeni model, markanın alter egosu ve güçlendirilmiş hali. Mühendislerimiz, derin deneyimlerini Black Badge karakteri, veri bilimi ve müşteri geri bildirimleri ile birleştirerek yoğun ve ödünsüz bir karakter yarattı." şeklinde konuştu.

- Black Badge mühendisliği

Black Badge Spectre, 1075 newton metrelik dört haneli tork ve 485 kilovat gücüyle tarihin en güçlü Rolls-Royce'u olarak öne çıkarken, çift tahrik sistemindeki yenilikçi mühendislik yaklaşımı, modelin ivmelenmesini üstün bir seviyeye taşıyor.

Yeni modeldeki ilk yenilik, Black Badge Rolls-Royce'un simgesi olan sonsuzluk işaretine bir gönderme yapan Infinity Modu olarak öne çıkıyor. Direksiyon üzerindeki Infinity düğmesiyle etkinleştirilen mod, 485 kilovat (659 hp) gücün tamamını sunuyor ve sürücüye daha hızlı ve doğrudan bir gaz tepkisi sağlıyor.

Black Badge Spectre, Spirited Modu ile sürücüye ani ve güçlü bir hızlanma deneyimi de sunuyor. Bu mod, torku geçici olarak 1075 newton metreye çıkarıyor.

Yeni modeldeki diğer bir yenilik ise artırılmış direksiyon sertliği, ayarlanmış yatay denge sistemi ve geliştirilmiş amortisörler, sürüş deneyimini artırıyor.

- Black Badge tasarımı

Tüm Black Badge modellerinde olduğu gibi, Black Badge Spectre'in ayna cilalı parlak detayları, aracın koyu karakterini vurgulayan imza koyu kaplamayla sunuluyor.

Rolls-Royce, Black Badge Spectre için geliştirdiği yeni aydınlatmalı ızgara arka paneliyle müşterilere dış renklerini ön ızgaraya kadar taşıma ya da iç mekan ve coachline ile uyumlu özel bir vurgu oluşturma fırsatı sunuyor.

Black Badge Spectre, iç tasarımıyla müşterilerini etkilemeyi hedefliyor. Aydınlatmalı gösterge paneli üzerindeki desen Black Badge ailesinde kullanılan "sonsuzluk" sembolünü de içeriyor. Gösterge paneli, farklı boyut ve parlaklıklarda 5 bin 500'den fazla "yıldız"dan oluşuyor ve Piano Black "gökyüzü" üzerine yerleştiriliyor.

Black Badge Spectre'in gösterge panelleri, seçilen bir renk temasıyla kişiselleştirilebiliyor ve "SPIRIT" işletim sistemi sayesinde müşteriler aracın fiziksel ve dijital yüzeylerini uyumlu hale getirebiliyor. Bu, müşterilere şarj durumunu izleme gibi uzaktan işlevlerin yanı sıra markanın özel dijital üyelik kulübü Whispers'a da erişim sağlıyor.

Etkinlikle Beykoz Acarkent'teki yeni Rolls-Royce servis atölyesi de ilk kez tanıtılırken, 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanan atölye tüm satış sonrası hizmetleri sağlayacak.