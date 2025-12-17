İSTANBUL - Sabancı Topluluğu, çevresel raporlama platformlarından Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2025 sonuçlarına göre, 9 şirketiyle "Global A Listesi"nde yer aldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, CDP'nin 2025 yılı araştırma sonuçları yayımlandı.

Buna göre, Sabancı, enerjiden malzeme teknolojilerine, perakendeden bankacılığa uzanan geniş yelpazede 9 şirketiyle Global A Listesi'nde yer aldı.

Akçansa "İklim" programında, Sabancı Holding, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa, Brisa ve Temsa hem "İklim" hem "Su" programlarında listeye girdi.



Akbank ve Carrefoursa ise "Ormansızlaşma" başlığı dahil olmak üzere üç programda birden Global A Listesi'ne girerek uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı.

Listede 2023'te 5, geçen yıl ise 8 şirketi bulunan Sabancı, 2025'te bu sayıyı 9'a çıkararak listede bugüne kadarki en yüksek temsil oranına ulaştı.

- "Yeni teknolojilerin işlerimizi daha sürdürülebilir hale getirme potansiyelini düzenli olarak değerlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, fiziksel iklim risklerine karşı hazırlığın bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Zaimler, bu riskleri büyük veri ve ileri analitikle daha yakından takip edip proaktif şekilde yönettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel risklerin ötesinde mevcut işlerimizi geleceğe hazırlamak için verimlilik artışı ve emisyon azaltımı sağlayan uygulamalarla dönüştürüyoruz. Yeni teknolojilerin işlerimizi daha sürdürülebilir hale getirme potansiyelini düzenli olarak değerlendiriyoruz. Şirketlerimiz her yıl sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantısı olan yeni ürün ve hizmetler geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl sürdürülebilir kalkınma alanlarına katkıda bulunabilecek 1500'e yakın ürün ve hizmet sunduk. AR-GE yatırım harcamalarımızın yüzde 70'inden fazlası bu alana ayrılmış durumda."

- "Başarılı işleri ölçeklendiriyoruz, dönüşmesi gerekeni hızla dönüştürüyoruz"

Son birkaç yıldır Türkiye, Batı Avrupa ve Amerika'da yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yapı malzemelerinde yeni yatırımlar yaptıklarını kaydeden Zaimler, Enerjisa Enerji ile ülkenin şebeke altyapısına yatırım yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Zaimler, Sabancı Climate Ventures aracılığıyla yarının enerji ve iklim teknolojilerinin bir parçası olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Portföyümüzde, ileri jeotermal, güneş ve rüzgar teknolojilerinin yanı sıra enerji depolama ve füzyon gibi yeni nesil enerji çözümleriyle birlikte emisyon verisinin ölçülmesi, raporlanması ve yönetim kararlarına entegre edilmesini mümkün kılan iklim teknolojileri ile dijital yetkinlikler de yer alıyor. Bu çözümler, karbonsuzlaşmayı desteklerken enerji sisteminin sürekliliğine katkı sağlayarak, maliyet ve emisyon tarafında anlamlı bir fark yaratacaktır."

Kuantum işlem gücü ve yapay zeka ise iklim modellemelerini hızlandıracak, şebeke optimizasyonunu geliştirecek ve yeni malzemelerin keşfini mümkün kılacak. Sabancı olarak dönüşümün öncülerinden olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için de teknolojiyi, insanı ve sermayeyi net değer yaratma hedefleri etrafında hizalıyoruz. Başarılı işleri ölçeklendiriyoruz, dönüşmesi gerekeni hızla dönüştürüyoruz. Amacımız, motivasyonumuz, yaptıklarımızın sadece Sabancı için değil, tüm paydaşlarımız ve gelecek nesiller için uzun vadeli değer yaratması."

