Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabancı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

İSTANBUL - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine vurgu yapan bir mesaj paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, Sabancı Vakfının toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 20 yılı aşkın süredir istikrarlı çalışmalar sürdürdüğünü ve bu çalışmaların sahada somut etkiler yarattığını belirtti.

Sabancı, 50 yılı aşkın süredir, nitelikli eğitimden toplumsal ve ekonomik hayata katılıma kadar en temel haklara eşit şekilde erişemeyen kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Sistematik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik sürdürülebilir ve etkisi ölçülebilir çözümler geliştirdiklerinin altını çizen Sabancı, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumla,r, bireyler ve topluluklarla işbirliği içinde kalıcı etki yaratmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Sabancı, 2025 yılında ilk kez gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması'nın sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması, uzun soluklu çalışmalarımızın sahadaki karşılığını açık biçimde ortaya koydu. Çoklu krizler yaşadığımız bu dönemde, doğru yönde ilerlediğimizi görmek kararlılığımızı güçlendirdi. Araştırmaya göre, son 20 yılda 'Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi','Geleceğini Kuran Genç Kadınlar', 'Fark Yaratanlar' ve 'Mor Sertifika' gibi 100'ün üzerinde proje ve programımızla Türkiye'nin tüm illerine yayılan bir etki alanı oluşturduk.

Bu kapsamda 856 binden fazla kadın ve kız çocuğu haklarına dair farkındalık kazandı ve kendi hayatlarının öznesi oldu. 4 bini aşkın paydaşla yürütülen çalışmalar, sivil toplum dayanışmasının dönüştürücü gücünü ortaya koydu. Desteklenen her iki sivil toplum kuruluşundan biri ilk hibesini Sabancı Vakfından aldı. Bu destek, birçok kurum için gelişim ve yeni fonlara erişim açısından önemli bir başlangıç noktası oldu."



- Toplumsal cinsiyet eşitliği için uzun soluklu çalışmalar

Toplumsal cinsiyet eşitliğini uzun soluklu ve yapısal bir dönüşüm alanı olarak ele alan Sabancı Vakfı, 20 yılı aşkın süredir kadınların ve kız çocuklarının haklara eşit erişimini güçlendirmeye yönelik sürdürülebilir, veriye dayalı ve yaygınlaşabilir modeller geliştiriyor.

Eğitimden istihdama, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleden sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmeye kadar farklı alanlarda bütüncül bir etki yaklaşımı benimsiyor.

Bu yaklaşımıyla vakıf, yalnızca proje yürüten bir destekçi değil, güven temelli iş birlikleri kuran, yerelde güçlenen modelleri ulusal ölçekte yaygınlaştıran bir etki ekosistemi oluşturuyor.

OECD'nin 2019'da yayımladığı filantropi raporunda da cinsiyet eşitliğine odaklanan dünya çapındaki en iyi 7 vakıf arasında gösterilen Sabancı Vakfı, kadınların ve kız çocuklarının yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Vakıf, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile 4 yılı aşkın sürede 9 binden fazla Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer almayan (NEET) genç kadına ulaştı. Saha araştırmalarıyla ihtiyaçlar belirlenirken, mesleki eğitimler, hak temelli güçlenme eğitimleri, Fırsatlar Haritası, hibe programı, mentörlük ve kariyer danışmanlığı hayata geçirildi.

Sabancı Vakfının gerçekleştirdiği hibe programı kapsamında ise toplumsal eşitsizliklerden en çok etkilenen grupların güçlenmesine katkı sunan projeler, desteklenerek sivil toplumun güçlenmesi sağlanarak, toplumsal gelişime katkıda bulunuldu. Yaklaşık 20 yıldır farklı alan ve ölçekte pek çok sivil toplum kuruluşuyla yol arkadaşlığı yapan Vakıf, güven temelli bir etki ortaklığı anlayışıyla, bu yol arkadaşlığını yeni bir aşamaya taşıdı.

- Toplumsal eşitlik ve şiddetle mücadeleye yönelik projeler

Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesiyle ise Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve ilgili kamu kurumlarının işbirliğinde 2018 yılında başlatılan proje ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik toplum temelli erken uyarı ve yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla yerel aktörler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürütüldü.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkilerde maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması amacıyla 2013'te tasarlanan ve 2016'dan bu yana desteklenen İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında da iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel kapasitesini kullanarak aile içi şiddeti azaltmaya yönelik kurumsal politika geliştirme, araç ve yöntemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları yürütüldü.

Bugüne kadar projeye 138 şirket katılımı sağlanarak özel sektörde şiddete karşı kurumsal dönüşümün yaygınlaşmasına katkı sunuldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitim sistemi içinde bütüncül bir yaklaşımla yer almasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen Mor Sertifika Programı ile de bugüne kadar 5 bini aşkın öğretmene ve 1 milyona yakın öğrenciye ulaşıldı. Fark Yaratanlar Programı ile de 17 yıldır toplumsal gelişime katkı sağlayan birey ve kurumların etkisini görünür kılmayı amaçlıyor.