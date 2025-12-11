Sabancı Vakfı ve Adecco Türkiye genç kadınların istihdamı için işbirliği yaptı

İSTANBUL - Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürütülen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"nin ikinci fazı kapsamında, Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer almayan (NEET) genç kadınlara kariyer planlama ve iş arama süreçlerinde profesyonel rehberlik desteği sağlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen projenin ikinci fazı kapsamında, istihdam yolunda önemli bir destek sağlayacak yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Türkiye'de insan kaynakları alanında 30 yılı aşkın süredir yenilikçi çözümler sunan Adecco Türkiye, proje kapsamında NEET genç kadınlara çevrim içi kariyer danışmanlığı hizmeti sunacak.

NEET genç kadınların çalışma hayatına güçlü bir başlangıç yapmasına destek sağlamak amacıyla uygulamaya alınan kariyer danışmanlığı, özgeçmiş (CV) hazırlığı ve geliştirilmesi, iş başvurusu için etkili ön yazı oluşturulması, mülakat, kariyer planı ve iş fırsatlarına yönlendirmeye kadar pek çok konuda rehberlik sunuyor.

Adecco Türkiye'nin uzman insan kaynakları ekipleriyle çevrim içi olarak tüm Türkiye'den NEET genç kadınların yetkinliğini ve kariyer hedeflerini belirlemesine destek olunacak. Bu sayede iş gücü piyasasını daha yakından tanımaları, kariyer yollarını daha bilinçli planlamaları ve uygun iş fırsatlarına daha hızlı ulaşmaları sağlanacak.

Kişiye özel destek almak isteyen genç kadınlar, "www.geleceginikurangenckadinlar.org" internet adresindeki "Kariyer Danışmanlığı" sayfasından hizmete ulaşabiliyor.



- "Projemizin ilk 3 yılında 6 bin NEET genç kadına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, kadınlar ve kız çocuklarında eşitlik meselesinin, vakfın kuruluşundan bu yana en temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Safkan, bu çerçevede hangi alanda daha güçlü bir etki yaratılabileceğine baktıklarında, genç kadınların ne eğitimde ne istihdamda yer alma sorununun açık şekilde karşılarına çıktığına değindi.

Yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen projeyle, genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata güçlü bir şekilde katılmasını en önemli çalışma alanlarından biri haline getirdiklerini belirten Safkan, şu ifadeleri kullandı:

"Projemizin ilk 3 yılında 6 bin NEET genç kadına ulaştık ve 800'den fazla genç kadının işe yerleşmesine tanıklık ettik. Bu, hem bizim hem de genç kadınlar için çok değerli bir sonuç. Projemizin ikinci fazına başladığımız bugünlerde, Adecco Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz kariyer danışmanlığı hizmeti, genç kadınların iş hayatına adım atarken yanlarında güvenebilecekleri profesyonel bir destek sunuyor. Bu hizmet yalnızca iş arama süreçlerinde değil, genç kadınların kendi güçlü yanlarını keşfetmesine, öz güven kazanmasına ve hedeflerine daha bilinçli adımlarla ilerlemesine de katkı sağlıyor."

Sabancı Vakfı olarak genç kadınların güçlenmesi için somut ve sürdürülebilir adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini aktaran Safkan, "Çünkü biliyoruz ki genç bir kadının hayatında açılan her kapı, toplumumuz için yeni bir umut demek." değerlendirmesinde bulundu.