Sabiha Gökçen bağlantı portföyüne Slovenya'nın başkenti Lübliyana'yı ekledi

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa'daki bağlantı portföyüne Slovenya'nın başkenti Lübliyana'yı ekledi.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yolcu trafiği bakımından en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en yoğun 9'uncu havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen, Avrupa kıtası genelindeki güçlü varlığını yeni bir destinasyonla perçinledi.



Avrupa'ya açılan kapılarına Slovenya'nın başkenti Lübliyana'yı da ekleyen Sabiha Gökçen, küresel bağlantı ağını genişletti.

Pegasus Hava Yolları'nın, Sabiha Gökçen-Lübliyana hattının açılışı için düzenlenen törene, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Slovenya Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu Mustafa Başar Arıoğlu, Pegasus Hava Yolları (PGS) Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk, PGS Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, PGS Satış Direktörü Emre Pekesen, ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek, ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad ve terminal çalışanları katıldı.

Bu yıl 25. yaşını kutlayan havalimanı, yeni işbirliğiyle 23 hava yolu ile 55 ülkede, 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul'a bağlıyor.

Bugün karşılıklı seferlerin başladığı yeni hat, İstanbul Sabiha Gökçen'in Slovenya'daki ilk bağlantısı olurken, Türkiye ile Slovenya arasındaki ulaşım seçeneklerini de genişletecek.



Yeni hattaki seferler, haftada 3 frekans olarak pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.



Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Türklerin Sloven halkının kalbinde özel bir yerinin bulunduğunu ve bu durumun karşılıklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yüzden uçakların dolu olacağından şüphem yok. Hem iki ülke hem hava yolu şirketi hem de bu havalimanı için çok güzel bir hikayemiz olacağını düşünüyorum. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan Slovenya vatandaşları arasında bu haberin yarattığı heyecanı bizzat kendi gözlerimle gördüm. Yeni hat, İstanbul'u, Türkiye'yi deneyimlemek isteyen veya Lübliyana'yı görmek isteyenler için yeni bir fırsat yaratıyor."

- "Havacılık sektöründe rekabete öncülük eden bir marka haline geldik"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk de açılışı yapılan rota üzerinde beş yıldan fazladır çalıştıklarını ve çok heyecanlı olduklarını aktardı.

Pegasus'ta havacılığı sadece bir ulaşım hizmeti olarak görmediklerini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yolculuğu erişilebilir, dijital ve müşteri odaklı bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Lübliyana'ya direkt uçuşların başlatılması bu yolculukta önemli bir adım. Bugün Pegasus, küresel olarak en verimli ve en hızlı büyüyen düşük maliyetli hava yollarından biridir. Genç filomuz, dijitalleşme odaklı iş modelimiz ve yüksek operasyonel disiplinimiz sayesinde, aslında yeniliği başlatan, statükoyu sorgulayan, herkesin bildiği ve havacılık sektöründe rekabete öncülük eden bir marka haline geldik."

Öztürk, misafirlerini 55 ülkede 158 destinasyona bağladıklarını ve herkes için erişilebilir bir hava yolu deneyimini güçlendirmeye katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bu uçuşları turizme, ticarete ve kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandıracak güçlü bir köprü olarak gördüklerine işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:



"Hem Türk hem de Sloven turistler için bu yeni hat iyi bir destinasyon olacak. Gelecek için net bir vizyonumuz var, daha dijital, daha sürdürülebilir, daha bağlantılı, herkes için daha erişilebilir bir havacılık deneyimi. Dolayısıyla burada atılan her adım aslında bu vizyonun bir parçası."

- "Bizim için burası, bağlantı, ticaret ve müşteri deneyimi yoluyla değer yaratan bir platformdur"



ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek de Pegasus ile ISG'nin işbirliğinin 20 yıldır devam ettiğini vurguladı.

Maybek, "Bu uzun soluklu yolculuk, ortak vizyonumuzun bir kanıtı olarak havalimanımızın istikrarlı büyümesinin ve operasyonel mükemmelliğin temel taşı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Lübliyana'yı daha önce birkaç kez ziyaret ettiğini aktaran Maybek, "Her zaman eşsiz karakteri, sakinliği ve yüksek yaşam kalitesiyle İstanbul'a mükemmel bir kardeş şehir olduğunu düşünmüşümdür. Yeni hattın iki ülke arasındaki turizm, kültür ve ticari bağlara muazzam bir değer katacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad da İstanbul'un dünyaya açılan bir kapısı olarak Sabiha Gökçen'in Türkiye'nin ilk izlenimini şekillendirmede önemli rol oynadığını kaydetti.

İstanbul'da sadece 6 aydır yaşadığını, buradaki misafirperverliğin ne kadar derin bir kültürel kimlik olduğunu, her yolcunun seyahat deneyimine yansıtmaya çalıştıkları bir şey olduğunu bizzat gördüğünü vurgulayan Ahmad, "Bugünkü önceliğimiz operasyonel verimlilik, güvenli seyahat ve maksimum müşteri memnuniyeti sunabilmek. Pegasus'un ağını büyütmeye ve hava yolculuğuna erişimi genişletmeye devam etmesini güçlü biçimde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmad, bu bağlantı ile üç kıtayı birbirine bağlayan önemli bir havacılık merkezi olarak rollerini güçlendirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Malezya Havaalanları'nın stratejik liderliği altında, Sabiha Gökçen'i bir havaalanından daha fazlası olarak işletiyoruz. Bizim için burası, bağlantı, ticaret ve müşteri deneyimi yoluyla değer yaratan bir platformdur. Bu, sadece bir havaalanından daha fazlası olma sözümüzün özüdür. Bu yeni bağlantıyla Lübliyana'dan İstanbul'a herkesi bekliyor, Pegasus Havayolları ile güçlü ortaklığımızı sürdürecek yeni adımlar için heyecanlanıyoruz."

