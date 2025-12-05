İlginizi Çekebilir

Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı
Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak
IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine talebi artıracağı vurgulandı
Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
TDV kadın kolları gönüllüleri Antalya'daki motivasyon kampında buluştu
İş dünyası ve akademi Türkiye İçin Yapay Zeka etkinliğinde buluştu
Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı
Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak
Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:

Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Adana

Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

ADANA - Sağlık Bakanlığınca Adana İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 15 ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türkiye'nin dünyada sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülke olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Acil sağlık hizmetleri çok önemli. Bu hizmetin standardını ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi olur. Artık obez hasta taşıyan ambulanstan, engelli, çoklu, paletli, helikopter ve uçak ambulansına kadar her türlü nakil hizmeti sunabilen bir devletimiz var. Adana şehir merkezinde, hastalara ulaşma oranımız yüzde 96'ya yükseldi. Yani hastayı alıp tedavi göreceği hastaneye götürme süremiz 10 dakika. Kırsalda ise 30 dakikalık bir erişim süresinde intikal etmesi gerekiyor. Kırsalda da her türlü imkan seferber edilmiş durumda."

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da sağlık yatırımlarına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek de Sarıçam ve Karataş ilçelerine hastane kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da kentte 121 ambulansla günlük 700 vakaya müdahale ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ambulanslar hizmete alındı.



Sağlık 5.12.2025 18:53:16 0
Anahtar Kelimeler: sağlık bakanlığınca adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da coğrafi işaret tescili alan 7 ürün tanıtıldı

2

Antalya'ya yeni coğrafi işaretli ürünler kazandırılacak

3

IAEE MECA Konferansı'nda karbonsuzlaştırma sürecinin petrokimya ürünlerine talebi artıracağı vurgulandı

4

Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti

5

Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı

6

TDV kadın kolları gönüllüleri Antalya'daki motivasyon kampında buluştu

7

İş dünyası ve akademi Türkiye İçin Yapay Zeka etkinliğinde buluştu

8

Sağlık Bakanlığınca Adana'ya gönderilen 15 ambulans hizmete alındı

9

Kahramanmaraş'ta şehit 20 askerin ismi fidanlarda yaşayacak

10

Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi: