Sağlık ekipleri vatandaşlara ilkyardımın önemini anlattı

Osmaniye'de sağlık ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelerek ilk yardım bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde Masal Park’ta yapılan programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz de katıldı. Etkinlikte 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE personeli ve ilk yardım eğitmenleri vatandaşlarla buluşup bilgiler verdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli hedeflerinden biri olan “Sağlığın Yüzyılı” kapsamında kurulan tanıtım ve eğitim standında, vatandaşlara ilk yardımın önemi anlatıldı. Sağlık ekipleri tarafından temel yaşam desteği ve acil durumlarda doğru müdahalenin hayat kurtardığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Müdür Emrah Ceviz, toplumda ilk yardım bilincini artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, sahada özveriyle görev yapan sağlık personeli ve ilk yardım eğitmenlerine teşekkür etti. Sağlık ekipleri ise doğru ve zamanında yapılan ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşları ilk yardım konusunda bilinçli olmaya davet etti.