Sağlık tesislerinde hizmet, kalite ve verimlilik masaya yatırıldı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz başkanlığında, müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan başhekimler ile idari ve mali hizmetler müdürleri ve sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin katılımıyla “Sağlık Tesislerinde Hizmet, Kalite ve Verimliliği Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda; sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve verimliliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, sağlık tesislerinde sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla atılacak adımlar değerlendirildi. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak için tüm paydaşlarla birlikte koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Osmaniye 14.01.2026 14:10:00 0
