Sağlıklı midede asitli gıdalar tek başına sorun yaratmıyor

İSTANBUL - Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, normal ve sağlıklı bir midede asitli gıdaların tek başına mide yanması ya da reflüye neden olmadığını belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, mide yanması, göğüs ortasında yanma ve reflü şikayetleri birçok kişinin yaşam kalitesini düşürüyor.

Narenciye, kahve, gazlı içeceklerle acı baharatlar, mide yanması ve reflüyle sıkça ilişkilendirilmesine rağmen asitli gıdalar herkes için aynı etkiyi göstermiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Murat Sarıkaya, mide sağlığını korumada yalnızca ne yenildiğinin değil, gıdaların nasıl ve ne zaman tüketildiğinin de belirleyici olduğunu aktardı.

Sarıkaya, sağlıklı bir midede asitli besinlerin tek başına sorun yaratmayacağını ve mide asidinin sindirim ve bağışıklık açısından hayati rol oynadığını vurguladı.

Normal ve sağlıklı bir midede asitli gıdaların tek başına mide yanması ya da reflüye neden olmayacağını belirten Sarıkaya, mide asidinin proteinlerin sindirimi, B12 vitamini ve demir emilimi için gerekli olduğunu, aynı zamanda bakterilere karşı koruyucu bir işlev üstlendiğini ifade etti.

- "Hasar olmadan da mide hassasiyeti gelişebilir"

Asitli gıdaların bazı durumlarda mevcut hasarı artırabileceğine işaret eden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Helikobakter pilori enfeksiyonu ya da ağrı kesicilerin mideye verdiği hasar varsa, asitli gıdalar bu hasarın etkisini artırabilir. Bazı kişilerde ise herhangi bir hasar olmadan da mide hassasiyeti gelişebilir. Asitli gıdaları tamamen yasaklamak gerekli değil. Bu tür gıdalar mümkünse tok karnına tüketilmeli. Tokken mide asidi gıdalarla tamponlandığı için şikayetler daha hafif seyreder. Asitli ve gazlı gıdalar mide ve karın ağrısı, göğüs ortasında yanma, ağıza acı-ekşi tat gelmesi, şişkinlik ve gaz, gece öksürüğü, ses kısıklığı ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor. Bu yakınmalar her bireyde aynı şekilde ortaya çıkmıyor ve her gıda her kişide aynı etkiyi göstermiyor."

Sarıkaya, reflü ve mide yanması yaşayanlara şu önerilerde bulundu:

"Geç saatlerde yemek yenmemeli, yatmadan en az 3 saat önce yemek kesilmeli ve yemek sonrası hemen uzanılmamalı. Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen şikayetleri geçmeyen hastalarda ilaç tedavisine başvuruyoruz. Yutma güçlüğü, istemsiz kilo kaybı, kusma, kansızlık, siyah dışkılama ya da gece uykudan uyandıran ağrı varsa mutlaka endoskopik inceleme yapılmalı."



