sahibinden.com ilan aramada yeni dönemi sahiAI ile başlattı

İSTANBUL - sahibinden.com, AR-GE merkezinde 8 yıldır geliştirdiği tüm yapay zeka tabanlı ürünlerini "sahiAI" markası altında birleştirdi.



İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtılan sahiAI'ın sohbet tabanlı arama özelliği dolayısıyla, kullanıcılar, aradıkları ilanı günlük konuşma dilinde yazarak saniyeler içinde bulabilecek.



sahiAI, sadece arama özelliğiyle değil, görsel tanımadan doğal dil işlemeye kadar uzanan yapay zeka tabanlı geniş ürün gamının çatı markası olarak öne çıkıyor.

Temelleri 2018'de "Fotoğraftan Araç Tanıma" ile atılan sahiAI ürün gamı, ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleştirildi. Türk mühendisleri tarafından sahibinden.com bünyesinde geliştirilen sahiAI, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor.

- İlk etapta vasıta ve emlak kategorilerinde kullanılacak



Yapay zeka sistemiyle çok gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanarak, "metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan" veya "az yakan beyaz bir SUV, hibrit Japon arabası" gibi cümlelerle etkileşimli arama yapmak mümkün hale geliyor.



Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmazken, coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dahil ederek kullanıcının anlatmak istediğini anlıyor. Kullanıcı, kendini ifade etme biçiminden bağımsız olarak sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da araba için en uygun ilanlara kolayca ulaşabiliyor.

İlk etapta vasıta ve emlak kategorilerinde kullanılacak sahiAI ile ilan arama özelliği, gelecek dönemde diğer kategorilerde de devreye alınacak.

- "Şirket odağımız olarak belirledik"

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, dünyada birçok şirketin dışarıdan satın aldığı yapay zeka teknolojilerini, kendilerinin 2018'den beri AR-GE merkezlerinde 300'den fazla mühendisle geliştirdiklerini söyledi.

Ertaş, 8 yıl önce başladıkları yolculuğun bugün kendilerini teknoloji ihraç edebilecek konuma getirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yapay zeka herkesin gündeminde, ancak ürün ve hizmetlerinde müşterilerine yaygın şekilde sunan çok fazla şirket yok. Kuruluşumuzdan bu yana birçok ilke imza attık. İlancılık sektörünü 2000'de önce dijitale taşıdık, 2011'de sektörümüzdeki ilk mobil uygulamayı kullanıcılarımızla buluşturduk. Türkiye'de henüz kimse yapay zeka konuşmazken biz 2018'de bu işi şirket odağımız olarak belirledik."

Bütün yapay zeka ürünlerini çatı markaları sahiAI altında buluşturmaktan gurur duyduklarını ifade eden Ertaş, "Ayrıca sahiAI ürün gamına bugün yepyeni yapay zeka destekli ilan arama özelliğini ekleyerek, Türkiye'de teknoloji alanındaki liderliğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

- "Cümlenin arkasında anlatmak istediği arama niyetini anlıyor"

sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer de sahiAI'ın arkasındaki teknolojik mimariye değinerek, geliştirdikleri sistemin sohbet robotunun çok ötesinde olduğunu belirtti.

Biçer, sahiAI'ı kullanıcının ilan arama niyetine odaklanan bir altyapı olarak tasarladıklarını dile getirerek, arka planda katmanlı bir yapay zeka ajan mimarisinin çalıştığını söyledi.

Büyük dil modelleri ve akıl yürütme katmanlarının arama sürecinde devreye girdiğini aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"Sistemin gerçek gücünü ise yıllardır biriktirdiğimiz emlak ve vasıta alanlarındaki uzmanlığımız ve bu konuda müşterilerin arama alışkanlıklarından edindiğimiz bilgi birikimi oluşturuyor. Sistem, sadece kullanıcıların yazdığı cümleyi değil, o cümlenin arkasında anlatmak istediği arama niyetini anlıyor. Bunu yapabilmek için, sahiAI ilan verilerinin yanı sıra farklı kaynaklardan birçok veri ile zenginleştirildi ve ek arama teknolojileriyle güçlendirildi. Böylelikle, 'yakıt cimrisi', 'cam tavanlı', 'aileye uygun' veya 'deri koltuklu' gibi standart arama filtrelerinde yer almayan ifadeler için dahi kullanıcıların arama niyetlerini yapay zeka ile yorumlayıp anlayarak aradıkları ilanları listeleyebiliyoruz. Böylece kullanıcılar sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da arabaya uyan ilanlara kolayca ulaşabiliyor."