Sahte alkol gözde geri dönülmez hasarlara yol açabiliyor

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, metil alkol zehirlenmesinde ilk bulguların genellikle gözlerde görüldüğünü ve müdahale edilmediği takdirde görme kaybının kalıcı körlüğe kadar ilerleyebileceğini belirtti.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medipol Sağlık Grubu uzmanları, yılbaşı öncesi artan alkol tüketimiyle piyasaya sürülen sahte içkilerin neden olabileceği hayati risklere karşı uyarılarda bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, "sahte alkol" olarak bilinen metil alkolün, halk arasında tüketilen etil alkolden tamamen farklı ve son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.



Metil alkolün vücutta metabolize edilemediğini ve formik asit birikimine yol açarak sinir hücrelerinin enerji üretimini bozduğunu aktaran Kocabora, metil alkol zehirlenmesinde ilk bulguların genellikle gözlerde ortaya çıktığını aktardı.



Alkol tüketiminden sonra bir süre iyi hissedilebilmesine rağmen yaklaşık 12 ila 24 saat içinde görme bulanıklığı, görmede sislenme ve ışık hassasiyeti gibi şikayetler başlayacağını belirten Kocabora, şu ifadeleri kullandı:



"Görme şikayetleri ilerleyen süreçte merkezi sinir sistemini de etkileyebilir. Yürüme bozukluğu, konuşma güçlüğü ve bilinç bulanıklığı gibi ciddi nörolojik tablolar da gelişebilir. Erken müdahale edilmediği takdirde görme kaybı kalıcı körlüğe kadar ilerleyebilir. Bu nedenle şüpheli alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan en ufak görme değişikliğinde bile vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor."



- "Sahte alkol tüm organları etkiliyor"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral da alkolün başlı başına sağlık açısından önerilmediğini, özellikle yılbaşı dönemlerinde piyasaya sürülen sahte alkolün çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Metil alkolün halk arasında "katil alkol" olarak anıldığına ve sanayide kullanılan toksik bir kimyasal olduğuna değinen Göral, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Metil alkol vücuda alındıktan sonra formaldehit ve formik aside dönüşür. Bu maddeler, hücresel düzeyde yaygın hasara yol açar ve neredeyse tüm organları etkiler. Metil alkol, etil alkolden görünüş, koku ve tat açısından ayırt edilemiyor. Ucuz olması nedeniyle piyasaya sürülen sahte alkol, birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Metil alkol zehirlenmesinde belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir. Kişiler ilk saatlerde kendilerini iyi hissedebilir fakat 6-8 saat sonra ya da ertesi gün bulantı, kusma, karın ağrısı, karaciğer iltihabı, sarılık, pankreas yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi hayati risk taşıyan tablolarla karşılaşılabilir. Bu nedenle, özellikle sahte alkol riskinin olduğu dönemlerde, alkol tüketiminden kesinlikle kaçınılması gerekiyor."

- "Temizlik maddeleri ve antifriz üretiminde kullanılıyor"

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Temizkan ise metil alkolün, temizlik maddeleri ve antifriz üretiminde kullanılan son derece zehirli bir madde olduğuna dikkati çekti.

Bu maddenin vücutta toksik etki göstererek ölümcül sonuçlara yol açabildiğine işaret eden Temizkan, "Metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli yönlerinden biri, belirtilerin geç ortaya çıkması. Sahte alkolden korunmanın tek yolu, alkolün yalnızca bilinen, güvenilir ve denetimli satış noktalarından temin edilmesi. Kaçak ve kaynağı bilinmeyen alkol tüketimi, her zaman bu tür zehirlenme risklerini barındırıyor." ifadelerini kullandı.

