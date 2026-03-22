Adana'da 1 gencin öldüğü, 2 ağabeyinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
"Sakin şehir" Eğirdir bayramda uğrak noktalarından biri oldu
Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi
Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından
Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Futbol: Trendyol 1. Lig
Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı
Adana'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

"Sakin şehir" Eğirdir bayramda uğrak noktalarından biri oldu

ISPARTA - Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünün yanı başında kurulu, "sakin şehir" ünvanlı Isparta'nın Eğirdir ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve temiz havasıyla öne çıkan ilçe, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, özellikle Eğirdir Gölü çevresinde yürüyüş yaptı, Yeşilada ve Canada'ya da ilgi gösterdi. 2017'de "sakin şehir" ünvanını alan ilçe göl manzarası, yürüyüş alanları ve temiz havasıyla dikkati çekiyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla eşiyle Eskişehir'den gelen Melikşah Yüksel, AA muhabirine, tatil için memleketleri Isparta'ya geldiklerini, Eğirdir'i de görmek istediklerini söyledi.

İlçenin havasının çok temiz olduğunu belirten Yüksel, "Eşim de ben de doktoruz. Eskişehir'de görev yapıyoruz. Dört günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Eğirdir hem sakin hem huzurlu bir ilçe." dedi.

Kocaeli'den gelen Tutku Eren Korkutan ise arkadaşlarıyla Eğirdir'i görmek istediklerini ifade ederek ilçede trafiğin ve gürültünün olmadığını ifade etti.



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Ramazan Bayramına girerken

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da 1 gencin öldüğü, 2 ağabeyinin de yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

2

"Sakin şehir" Eğirdir bayramda uğrak noktalarından biri oldu

3

Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

4

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi

5

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından

6

Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi

7

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

8

Futbol: Trendyol 1. Lig

9

Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı

10

Adana'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi