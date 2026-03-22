"Sakin şehir" Eğirdir bayramda uğrak noktalarından biri oldu

ISPARTA - Türkiye'nin en büyük dördüncü gölünün yanı başında kurulu, "sakin şehir" ünvanlı Isparta'nın Eğirdir ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve temiz havasıyla öne çıkan ilçe, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, özellikle Eğirdir Gölü çevresinde yürüyüş yaptı, Yeşilada ve Canada'ya da ilgi gösterdi. 2017'de "sakin şehir" ünvanını alan ilçe göl manzarası, yürüyüş alanları ve temiz havasıyla dikkati çekiyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla eşiyle Eskişehir'den gelen Melikşah Yüksel, AA muhabirine, tatil için memleketleri Isparta'ya geldiklerini, Eğirdir'i de görmek istediklerini söyledi.

İlçenin havasının çok temiz olduğunu belirten Yüksel, "Eşim de ben de doktoruz. Eskişehir'de görev yapıyoruz. Dört günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Eğirdir hem sakin hem huzurlu bir ilçe." dedi.

Kocaeli'den gelen Tutku Eren Korkutan ise arkadaşlarıyla Eğirdir'i görmek istediklerini ifade ederek ilçede trafiğin ve gürültünün olmadığını ifade etti.