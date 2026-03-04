İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı
Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem
IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme
Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı
Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı
Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı
El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor
Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor
Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor
Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor

Salda'nın su seviyesi yükseldi, kuruyan Akgöl ve Yarışlı gölleri yeniden su tuttu

Salda

Salda'nın su seviyesi yükseldi, kuruyan Akgöl ve Yarışlı gölleri yeniden su tuttu

BURDUR - HALE PAK - Burdur'da son yağışlardan sonra Salda Gölü'nün su seviyesinde artış oldu, kuruyan Akgöl ve Yarışlı gölleri yeniden su tutmaya başladı.

Yeşilova ilçesindeki turkuaz rengi ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nün, son yağışlardan sonra su seviyesi bir ayda 14 santimetre yükseldi.

Bir zamanlar flamingo gibi göçmen kuş türlerinin uğrak noktası olan ve belirli dönemlerde su tutan Yarışlı Gölü'nde ise su birikmeye başlaması dikkati çekti.

Bilinçsiz tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle kuruyan ilçedeki Akgöl'de yeniden su birikmeye başlaması sevinçle karşılandı.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, AA muhabirine, Burdur'un son zamanlarda çok iyi yağış aldığını söyledi.

Barajların dolduğunu ve buradan Salda Gölü'nün beslendiğini belirten Kurd, "Kuruyan göllerimiz tekrar su biriktirmeye başladı. Salda Gölü'nde de iyi bir yükselme oldu. Özellikle Akgöl, yıllardır kurumuş bir göldü. Eskiden balıkçılığın yapıldığı bir göldü. Yağışlar oldukça ara ara su birikti ama uzun süredir böyle bir yağış görmediğimiz için Akgöl'ü uzun süredir unutmuştuk. Akgöl su tutunca Göller Bölgesi'ni yaşamaya başladık." dedi.

Yarışlı Gölü'nün de önemli bir göl olduğunu vurgulayan Kurd, "Flamingoların göç yollarında ve konakladıkları bir göl. O gölümüz de bu sene çok güzel bir noktada. İnşallah yaz boyunca göllerimiz kurumadan devam eder, önümüzdeki dönemlerde de yağışlarımız sürer." diye konuştu.

Kurd, ilçedeki gölet ve barajlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Değirmendere göletimiz var, şu anda yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tahliyelerinden su akıyor ve o su da Salda Gölü'müze ulaşıyor. Susuz Barajı var. Yapıldığından bu yana hiç su tutmamıştı. Bu sene su toplamaya başladı. Doğanbaba tarafındaki barajımız da taştı, dışarıya su vermekte şu anda. Bütün barajlarımız dolmuş durumda."



Yurt Dünya 4.03.2026 12:14:15 0
Anahtar Kelimeler: salda'nın su seviyesi yükseldi kuruyan akgöl ve yarışlı gölleri yeniden su tuttu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Baki Teke’yi Ağabeyimi Kaybettik
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri Ramazan davulcusu geleneğini yaşattı

2

Vodafone Red ve Meta işbirliğinde yeni dönem

3

IBS Sigorta'dan Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılmasına yönelik değerlendirme

4

Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

5

Antalya'da anaokulu öğrencileri gıda kolisi hazırladı

6

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

7

El konulan 33 şeker planörüne doğal yaşam parkında özenle bakılıyor

8

Gönüllü gençler Antalya'nın tarihi yerlerini ve kültürünü turistlere tanıtıyor

9

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

10

Aile içi şiddet çocukları suça daha açık hale getiriyor