Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

ANTALYA - Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün maçlarında Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Hokeygücü'nü 6-5, Metpack Alanya Yıldızları, Kartepe Belediyespor'u 13-4, Volkan Group Spor Kulübü, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik'i 11-6 ve Selçuklu Belediyespor, Suruç Hokey'i 13-0 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonucunda ilk dört sırayı alan Volkan Group Spor Kulübü, Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Polisgücü ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.

Ligin son iki sırasında bulunan Kartepe Belediyespor ve Gaziantep Doruk Spor Kulübü, alt lige düştü.