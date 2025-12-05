İlginizi Çekebilir

Samandağ'da yaya yolu ve okul önlerine kasis yerleştirildi

HATAY - Samandağ'da, yaya yolu ve okul önlerine hız kesici kasisler yerleştirildi.

Samandağ Belediyesince, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, öğrenci ve yaya güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma yapıldı.

Ekipler, çalışma kapsamında TOKİ 2. etap şantiyesi güzergahındaki Mağaracık İlkokulu ve Mağaracık Ortaokulu ile TOKİ 4. etap şantiyesine giden yol üzerindeki Adem Nural İlkokulu'nun bulunduğu bölgelere kasis yerleştirdi.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği bildirdi.



