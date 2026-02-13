Samsung Galaxy S serisinin 15'inci yılında yeni teknolojilerini tanıtacak

İSTANBUL - Samsung Electronics, mobil fotoğrafçılık teknolojisindeki deneyimini ve yeni ürünlerini "Unpacked" etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon satın alma tercihlerinde kamera özellikleri, en önemli faktörler arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla görüntü kalitesine verilen önem de artıyor.



İlk kez 2010 yılında 5 megapiksel kamerasıyla kullanıcılarla buluşan Galaxy S serisi, çözünürlük kapasitesini 40 kat artırarak bugün 200 megapiksellik çözünürlük sunuyor.

Samsung Electronics, 2000 yılında piyasaya sürdüğü ilk kameralı telefonu SCH-V200'den bu yana kamera teknolojilerine yatırım yapıyor. 15 yıl önceki ilk Galaxy S cihazında video görüşmesi yapabilen VGA sınıfı ön kamera, HD video kaydedebilen 5 megapiksellik arka kamera, otomatik odaklama ve panoramik çekim modu bulunuyordu.

Güncel Galaxy S modelleri, 200 megapiksel geniş lens ve "Nightography" özelliğiyle düşük ışık koşullarında parlaklık artışı sağlıyor. "ProVisual Engine" özelliği ile portrelerde, giysilerde ve nesnelerde detaylı görüntüleme imkanı tanınırken, yapay zeka destekli "Audio Eraser" ve "Drawing Assist" gibi düzenleme araçları da kullanıcılara sunuluyor.



Şirket, kullanıcıların yanlarında fotoğraf makinesi taşımaya ihtiyaç duymadan anılarını kayıt altına alabildiği bu dönemde, geliştirdiği yapay zeka özellikleriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemi hedefliyor.



Samsung Electronics, mobil fotoğrafçılık teknolojisindeki 15 yıllık deneyimini ve yeni ürünlerini 25 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

