Samsung Solve for Tomorrow Elçisi seçilen 10 takım açıklandı

İSTANBUL - Samsung Electronics, küresel çapta yürüttüğü "Samsung Solve for Tomorrow" programı kapsamında "Küresel Elçi" seçtiği 10 takımı açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Spor ve Teknoloji" ile "Erişilebilirlik ve Çevre" kategorilerinde toplumun ilerlemesine katkı sağlayan en başarılı inovasyon projeleri arasından seçilen 10 takım arasında Türkiye'den de 2 takım yer aldı. "Küresel Elçi" seçilen takımlar, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen törende açıklandı.



Samsung'un 68 ülkede 15 yıldır düzenlediği, 2021'den bu yana Habitat Derneği işbirliğiyle Türkiye'de de yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programı, gençlerin sosyal ve çevresel sorunlara yönelik STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) tabanlı çözümler geliştirmesini destekliyor.

Program kapsamında belirlenen Küresel Elçiler, ülke seçmelerinin ardından bölgesel düzeyde düzenlenen yarışmalarda kazanan takımlar arasından seçiliyor.

Küresel Elçiler arasında yer alan 2 Türk takımı, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Samsung Electronics'in Küresel Elçileri olarak Türkiye'yi temsil etti.



Samsung Solve for Tomorrow programının bu yılki Spor ve Teknoloji Elçileri, Poseidon takımından Umut Devrim Deveci ile Efe Cem Öztürk oldu. Poseidon takımı, görme engelli bireyler için geliştirdikleri, yüzme sırasında sınırlara veya engellere yaklaşıldığında bileklik aracılığıyla titreşimli uyarı veren güvenlik sistemi çözümüyle öne çıktı.

Bu yılın Erişilebilirlik ve Çevre Elçisi ekibi ise Oilsorb takımından İrem Erden, Ece Deniz Sayar, Ela Aksoy ve Meryem Melis Çınar oldu. Oilsorb'un projesi, deniz kirliliğiyle mücadele amacıyla yeniden kullanılabilir yün bazlı yağ emici pedler ve dron teknolojisinden yararlanan sürdürülebilir bir petrol sızıntısı müdahale çözümü sunuyor.

Elçi programı kapsamında seçilen her ekip, prototiplerini ticari olarak uygulanabilir ürünlere dönüştürmek amacıyla 2 yıla kadar Samsung'dan mentörlük desteği alacak. Ayrıca takımlara, projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla finansal fon desteği de sağlanacak.

Ekipler, geliştirdikleri çözümleri İtalya'nın Milano kentindeki Smart City Lab'de sergilerken, Küresel Elçiler saha programları ve resmi etkinliklere katılarak Milano Cortina 2026 Olimpiyat Köyü'nü de ziyaret etti.

- "Türk gençliğinin güçlü potansiyeline gönülden inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, Türk ekiplerinin küresel başarısından dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirtti.

Yıldırım, Samsung Solve for Tomorrow programının gençleri STEM alanında yeni becerilerle donatarak bu yetkinliklerle toplumsal ve çevresel sorunlara yönelik somut çözümler üretmeye yönlendirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca öğrencilere takım çalışması, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi kritik yeteneklerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. 68 ülke arasında yapılan bölgesel ve küresel yarışmalarda da başarı göstererek, 10 Küresel Elçi seçilen 2 takımımızı çok tebrik ediyorum. Türk gençliğinin güçlü potansiyeline gönülden inanıyor ve Samsung Türkiye olarak onları desteklemekten ve başarılarına katkımızı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."