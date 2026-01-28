Sanal kumar bağımlısı 5 yıllık kabusundan Yeşilay sayesinde kurtuldu

İlginizi Çekebilir

HATAY - MEHMET BAYRAK - Hatay'da 34 yaşındaki A.B, 5 yıl süren sanal kumar bağımlığından kız kardeşinin önerisiyle gittiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde kurtuldu.

Ticaretle uğraşan A.B. arkadaşından görerek başladığı sanal kumar bağımlılığı nedeniyle maddi ve manevi birçok sorun yaşadı.

Özel hayatında ve arkadaş çevresinde de problemlerle karşılaşan A.B, bir süre özel merkezde ücretli tedavi görse de bağımlılıktan uzaklaşamadı.

Daha sonra kız kardeşinin önerisiyle YEDAM'a başvuran A.B, 2025'in mayıs ayında gittiği merkezden aldığı destekle sanal kumar bağımlılığından 3 ayda kurtuldu.

Sanal kumardan uzaklaşan A.B, maddi ve manevi kayıplarını telafi ederek 5 yıl önceki hayatına dönmek için çabalıyor.

- "Yeşilay hayatımı değiştirdi"

A.B, AA muhabirine, sanal kumara yönelmesindeki en büyük sorunun boş vakitleri olduğunu söyledi.

Kumar bağımlılığı nedeniyle maddi ve manevi kayıpların yanı sıra öfke kontrolü sorunu da yaşadığını anlatan A.B, "Kumar oynadığım süreçte birçok kayıplarım oldu ve bu sadece maddi değildi, manevi kayıplarım da oldu. Arkadaş kaybettim, ilişkimde problemler yaşadım ve ilişkim bitti." diye konuştu.

YEDAM sayesinde 5 yıldır hayatını altüst eden sanal kumar bağımlılığından kurtulduğunu ifade etti.

A.B, Hayatının yeniden daha güzel hale gelmesi için çabaladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşilayın standart bir devlet kurumu olduğunu zannediyordum. Sadece kumar bağımlılığıyla ilgili değil birçok bağımlılıkla alakalı profesyonel destek verdiğini ve gerçek anlamda çok ilgili davrandıklarını gördüm. Birçok güzel şeye şahit oldum ve faydasını çok gördüm. Yeşilay hayatımı değiştirdi çünkü birçok duruma teknik yöntemle yaklaşıldı ve ben de bunları hayatıma tatbik ettim. Normal hayatımda biraz yalan söylüyordum, kumarla alakalı çok fazla yalan söylüyordum. Bunlar buraya geldikçe azaldı çünkü kendimi en dürüst ilan ettiğim yer burası. Hiçbir şekilde burada yalan söylemedim, bir şeyleri saklamadım."

- "Danışanımız son 6 aydır kumar oynamıyor"

YEDAM'da görevli klinik psikolog Pelin Tiftikçi de A.B'nin sanal kumar bağımlılığından kurtulmak için yoğun mücadele verdiğini dile getirdi.

Danışanın görüşmelere düzenli olarak katıldığını vurgulayan Tiftikçi, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkta kişinin içsel motivasyonu yani içerisinden gelen istek çok önemli oluyor. Kendi isteğiyle görüşmelere devam ettikten sonra danışanımız son 6 aydır kumar oynamıyor."



