Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya Teknokent AR-GE 4 binası açılışında konuştu:

ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı." dedi.

Kacır, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Antalya Teknokent AR-GE 4 binası ve Go Girişim Ofisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknolojinin sosyal hayatı, üretim biçimlerini ve kalkınma modellerini yeniden tanımladığını söyledi.

Özellikle yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde inşa edilen birikimin ülkelerin kalkınma rotasını tayin ettiğine dikkati çeken Kacır, üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerkliğin ulusal egemenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve aynı zamanda küresel liderliğin önünü açtığını kaydetti.

Yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesine imkan tanıyan teknoloji girişimciliğinin, teknolojinin sahip olduğu yüksek potansiyelin katma değere, istihdama ve ihracata dönüşmesine öncülük ettiğini aktaran Kacır, "Bu nedenle teknoloji girişimciliğini 'Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda girişimcilerimizi fikir aşamasından küresel pazarlara uzanan yolculuklarında yalnız bırakmayan, nitelikli insan kaynağını yetiştiren bütüncül bir destek mekanizması oluşturduk. Girişimlerimizin finansmana erişiminin önünü açmak üzere devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman modelleriyle, 4,6 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 120 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik." diye konuştu.

- "TÜBİTAK BiGG programımızla 2 bin 600'ü aşkın teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık"

Kacır, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlemesi ile bugüne kadar 18,5 milyar liranın üzerinde finansmanı girişim ekosistemine kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlere odaklanan TÜBİTAK BiGG programımızla 2 bin 600'ü aşkın teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık. Elbette çok katmanlı ve bütüncül bir anlayışla inşa ettiğimiz girişim ekosistemimizin baş aktörü aklıyla, fikriyle, emeğiyle ve ufkuyla geleceğe yön veren gençlerimizdir. Bakınız küresel ölçekte milyarlarca dolarlık şirketlerin başarı hikayelerinin arkasında gençlerin imzası olduğunu görüyoruz. Bu örnekler artık Türkiye'den de yükseliyor. Daha büyük, daha güçlü, tam bağımsız müreffeh Türkiye tasavvurumuzu genç nüfusumuzu doğru yetkinliklerle buluşturarak gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

- Yüksek teknoloji ihracatı 112 milyar dolar

Bu anlayışla DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi programlarla gençlere yapay zeka, siber güvenlik, robotik gibi geleceğe yön veren teknolojilerde uygulamalı eğitim ve proje geliştirme imkanı sunduklarını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"2018'den bu yana düzenlediğimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le milyonlarca gencimiz milli teknoloji hamlesi yolculuğuna dahil oluyor. TEKNOFEST'lerde doğan binlerce yenilikçi fikir girişime dönüşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme yolculuğuna eşlik etmesini mümkün kılan, imkanı olanın değil parlak fikri olanın önünü açan özgün garaj modelimizle teknoloji geliştirmede önemli kazanımlar ettik. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 2002'de sadece 10 milyar dolar iken, geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti. Aynı dönemde 1 yıllık yerli patent başvuru sayımız 414'ten, 11 bin 394'e çıktı. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı İtalya ve İspanya gibi sanayileşmiş Avrupa ülkeleri seviyesine ulaştı. Girişimlerimiz, bugün yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor."

"Türkiye'de 2019 yılında milyar dolar değerlemeyi aşmış tek bir teknoloji girişimi bulunmuyorken bugün küresel arenada bayrak gösteren 7 Turcorn'umuz var." ifadesini kullanan Kacır, bu başarının girişimcilerin doğru vizyon, güçlü altyapı ve etkin finansman imkanlarıyla desteklendiğinde neleri başarabileceğinin en somut kanıtı olduğunu dile getirdi.

- "Antalya Teknokent, şehrine değer katan rolüyle öne çıkıyor"

Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve "Turcorn"ların toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerine vurgu yaparak, "Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikası teknoparklarımızı girişim ekosistemimizin omurgası, AR-GE'den ticarileşmeye uzanan zincirin merkez üssü olarak konumlandırıyoruz. Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı. Teknopark ekosistemimiz içinde Antalya Teknokent, sahip olduğu birikim, dinamizm ve ortaya koyduğu somut çıktılarla girişimcisine imkan, şehrine değer katan rolüyle öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın teknoloji girişimciliği için eşsiz bir potansiyel barındırdığını aktaran Kacır, Antalya'daki turizm ölçeğinin seyahat teknolojilerinden yapay zeka tabanlı hizmet çözümlerine, veri analitiğinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yenilikçi ürünlerin sahada hızla denenebilmesine imkan tanıdığını ifade etti.

Kacır, kentin tarımsal üretiminin akıllı tarım, iklim teknolojileri, su verimliliği ve gıda teknolojileri gibi alanlarda yüksek katma değerli girişimler için doğal bir inovasyon laboratuvarı sunduğunu kaydetti.

- "Teknoparkımız başarı ivmesini çok daha yükseltecek"

Antalya'nın aynı zamanda lojistik kabiliyetleri, uluslararası bağlantıları ve yaşam kalitesiyle, küresel yetenekler ve girişimler için önemli bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"250'ye yakın girişimi ve ulaştığı kurumsal yetkinlik düzeyiyle teknoparkımız şehrimizin taşıdığı potansiyeli görünür kılan bir üs ve dünya sahnesinde inovasyonla anılmasına öncülük eden stratejik bir merkezdir. Teknoparkımızın başarı ivmesini çok daha yükseltecek ve bakanlığımızın yaklaşık 235 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen AR-GE 4 binasının açılışındayız. Toplam 7 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip bu eser hem Türk teknoloji girişimleri hem de küresel teknoloji firmaları için AR-GE'nin merkezi olması vizyonuyla hayata geçirildi. Bu binada yenilikçi projeler prototiplere dönüşecek ve Antalya'dan dünyaya uzanan yeni teknoloji yollarının kilometre taşları döşenecek. Bina bünyesindeki GO Girişim Ofisi de kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimlere mentörlükten yatırımcı buluşmalarına, hızlandırma programlarından prototipleme ve test imkânlarına uzanan bütüncül bir destek sunacak. Antalya Teknokent'in önümüzdeki dönemde de teknoloji girişimciliğinde yazılacak yeni başarı hikayelerinin adresi olacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yaklaşık 1100 dekarlık alanın Antalya Tarım Teknokenti olarak ilan edildiğine işaret eden Kacır, "Antalya Tarım Teknokenti de, ileri teknoloji ve bilimsel altyapıyla tarımın dönüşümünü hızlandıracak, Antalya'yı tarım teknolojilerinde küresel bir referans merkezi konumuna taşıyacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, fikri olanın önünü açmayı, cesareti olanın arkasında durmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin aklına, emeğine ve cesur adımlarına güvenmeye, onların yolunu sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi teknolojide değer üreten ve ihraç eden güçlü bir merkez ülke haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kacır, bir yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük Go Girişim Ofisi'ni Antalya'da hayata geçireceklerini açıkladı.

