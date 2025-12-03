İlginizi Çekebilir

Sarı-kırmızı "sevgisini" evinin duvarına yansıttı

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 61 yaşındaki Yakup Bolatoğlu, taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini ve amblemini evinin dış duvarına işletti.

Eşini 2 yıl önce kaybeden 4 çocuk ve 6 torun sahibi Bolatoğlu, Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'a olan sevgisini ikametine yansıtmak istedi.

Bolatoğlu, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katındaki evinin dış duvarını sarı-kırmızıya boyattı.

Futbol takımının 5 yıldızlı amblemine de duvara işleten Bolatoğlu, binanın mahallede "Galatasaray evi" olarak anılmasını sağladı.


- "Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor"

Yakup Bolatoğlu, AA muhabirine, çocuk ve torunlarının da Galatasaraylı olduğunu söyledi.

Galatasaray sevgisinin kendisi için yaşam biçimi olduğunu dile getiren Bolatoğlu, evde kullandığı bardaktan koltuk örtüsüne kadar birçok eşyada sarı-kırmızı renkleri tercih ettiğini anlattı.

Bolatoğlu, Galatasaray'a tutkusunu herkese göstermek istediği için duvarı boyattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Görenler çok şaşırıyor. Evim ilçede sabit adres oldu, 'Galatasaray evi' olarak biliniyor. Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı... Her takımın taraftarlarından fotoğraf çektiren oluyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor."

Bolatoğlu, Galataray'da görev yapmış hayranlık duyduğu futbolcuların Metin Oktay, Gheorghe Hagi, Victor Osimhen ve Fernando Muslera olduğunu sözlerine ekledi.



