İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı
Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi
Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi
Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret
Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu
Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı
Alanya'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı
GÜNCELLEME - Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti
Taner Bilir Güven Tazeledi

Şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarılmasıyla teselli buldu

Şehit annesi biberonla beslediği

Şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarılmasıyla teselli buldu

ADANA - YAKUP SAĞLAM/MEHMET SANCAKZADE - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde yangın çıkan 75 yaşındaki şehit annesi Fatma Hakan, biberonla beslediği 2 oğlak ve kuzusunun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasıyla buruk sevinç yaşadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde 2004'te terör saldırısında şehit olan polis memuru Cuma Ali Hakan'ın annesinin, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katındaki evinde yangın çıktı.

Elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangının ardından adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında alt katında oturan gelininin yanında bulunan şehit annesi Fatma Hakan, üşümesinler diye evde baktığı 2 oğlak ve kuzusunun mahsur kalması nedeniyle üzüntü yaşadı.

Hakan'ın "İçeride oğlaklar var, onları çıkartın ne olur, Allah rızası için..." sözleri üzerine hızla eve giren ekipler, kucakladıkları hayvanları kurtardı.

Evinde hasar oluşan Hakan, biberonla besleyip bebek bezi bağladığı "yavrularının" iyi olduğunu görünce teselli buldu.

İtfaiyecilerin, şehit annesinin hayvanlarını kurtarması ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- "Üşümesinler diye onları içeri aldım"

Fatma Hakan, AA muhabirine, çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra gelininin evine gittiğini söyledi.

"Yangın var" bağrışlarının ardından merdivene çıktıklarını dile getiren Hakan, "Geldik ne görelim? İçeriyi duman kaplamış, kimse giremedi içeri. O arada 'İçeride oğlaklar var, onları çıkartın ne olur, Allah rızası için...' dedim. İtfaiye kuzuları kucaklayarak çıkardı." ifadesini kullandı.

Hakan, yavruları soğuktan korumayı amaçladığını belirterek, "Dışarısı soğuk bir de yağmur yağdığı için üşümesinler diye onları içeri aldım. Ne bileyim böyle yangın olacağını. Yine de kurtardık şükür, çok sevindim. Mutluyum, 3 can kurtardık, bunlar da can." dedi.

- "Kuzulara çocuk gibi bakıyorum"

Hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan, şunları kaydetti:

"Kuzularımı seviyorum, onlarla günümü geçiriyorum, mutlu oluyorum. Kuzulara çocuk gibi bakıyorum, biberonla ağızlarına süt veriyorum. Kurtulmalarına çok sevindim. Evimin düzeltilmesini istiyorum."

Annesiyle aynı evde yaşayan 45 yaşındaki Yavuz Hakan da annesinin yangın sırasında hayvanları için endişelendiğini aktararak, "Annem kuzulara çocuk gibi bakıyor, onlarla vakit geçiriyor. Kuzulara bir şey olsaydı annem çok kötü olurdu. Ev yandı ama çok şükür onlar kurtuldu. İtfaiyecilere ilk önce 'Kuzularımı kurtarın' demiş. Çok şükür şimdi onlara bakıp teselli oluyor." diye konuştu.



Yurt Dünya 17.02.2026 12:59:13 0
Anahtar Kelimeler: şehit annesi biberonla beslediği "yavrularının" evindeki yangından kurtarılmasıyla teselli buldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

2

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

3

Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi

4

Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret

5

Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu

6

Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı

7

Alanya'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

8

Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı

9

GÜNCELLEME - Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti

10

Taner Bilir Güven Tazeledi