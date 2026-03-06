İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan, Mersin'de anıldı

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan, Mersin

Şehit gümrük personeli Özgür Kavastan, Mersin'de anıldı

MERSİN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart 2020'de zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük personeli Özgür Kavastan, Mersin'in Mut ilçesinde anıldı.

Şehit Özgür Kavastan İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kavastan ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayrıca, şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Anma programına şehidin ailesi ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Salih Meşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Yurt Dünya 6.03.2026 19:49:46 0
Anahtar Kelimeler: şehit gümrük personeli özgür kavastan mersin'de anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İran Başaracak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

2

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

4

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

5

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

6

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

7

Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

8

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

9

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı