Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Okur'un (49) Türk bayrağına sarılı naaşı, İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Esra, kızı Elçin, annesi Emine Okur ve yakınlarıyla, Vali Mustafa Masatlı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile diğer ilgililer katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, 3 Şubat'ta rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.



