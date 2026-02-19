Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Şehit yakınları ve gaziler, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Antalya Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katılan Vali Hulusi Şahin, ilk iftarda şehit aileleri ve gazileri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ramazan ayı boyunca aileler ile buluşmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin, "Biz sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir büyük ailenin parçalarıyız. Sizler evlatlarınızı milletin yoluna vakfettiniz. Bizler de onların yerini dolduramayız ama bir parçanız olmak istedik ve bir aradayız. Allah, birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Bu mübarek ayda birliğimize dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin." diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli de ilk iftarla vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı iyilik anlayışının bereketini paylaştıklarını söyledi.

Antalya’da üç ayrı noktada her gün 1550 kişilik iftar sofrası kuracaklarını ifade eden Pervaneli, "Ayrıca iftar sofralarına gelemeyecek durumda olan 100 hanedeki 250 engelli vatandaşımızın yemeklerini evlerine ulaştıracağız. Hastane çevrelerinde 2 bin kişiye iftar ve sahurda çorba ve su ikramında bulunacağız. Bu çalışmalar, sadece bir yardım faaliyeti değil, toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir gönül seferberliğidir. Çünkü biz inanıyoruz ki paylaşılan lokma berekettir, paylaşılan sofra kardeşliktir, paylaşılan iyilik ise medeniyettir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi.



