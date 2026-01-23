İlginizi Çekebilir

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü
Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi
Hasanbeyli’de emniyet mensupları kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi
Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor

Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi

Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi

Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi tarafından, şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir program düzenlendi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, Dernek Şube Başkanı İsmail Kaba ile yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, birlik, vefa ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Şehit aileleri ve gazilerin bir araya geldiği buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Programa; 12. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez de katıldı. Dernek Başkanı İsmail Kaba, katılımlarından dolayı komutanlara, şehit ailelerine ve gazilere teşekkür etti.

Program sonunda yapılan açıklamada, aziz şehitler rahmetle anılırken, ebediyete irtihal eden gazilere minnet duyguları ifade edildi. Hayatta olan gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunularak, “Birliğimiz daim olsun” mesajı verildi.



Osmaniye 23.01.2026 08:14:00 0
Anahtar Kelimeler: Şehit aileleri gaziler Osmaniye’ araya geldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bahçeli Osmaniyespor’a El Atmalıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

2

Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü

3

Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi

4

Hasanbeyli’de emniyet mensupları kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

7

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

8

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

9

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi

10

Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor