Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

İSTANBUL - Şekerbank, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ile KOBİ'lerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla işbirliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, işbirliğiyle Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) bağlı KOBİ'ler başta olmak üzere, yeşil dönüşüm yatırımı yapacak tüm firmalara finansman desteği sunacak.

Bu kapsamda GSO'da düzenlenen imza töreninde, protokol, Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak arasında imzalandı.

Törene, Şekerbank Sürdürülebilir Finansman Grup Başkanı Aslıhan Gemici, Şekerbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Murat Özdenvar, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Çalı, Kübra Kayın da katıldı.



İşbirliği kapsamında banka, KOBİ'ler öncelikli olmak üzere, karbonsuzlaşma alanında yatırım yapmak isteyen firmalara, enerji verimliliği ürünü "EKOkredi" aracılığıyla finansman sağlayacak.

GSOMEM, yeşil dönüşümü odağına alan şirketlere, yatırımlarının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının hayata geçirilmesi konularında mentörlük vererek, "Yatırım Emisyon Etki Değerlendirme" raporlarının hazırlanmasına destek olacak.

Raporlar doğrultusunda Şekerbank, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir üretim odaklı projeleri finanse edecek. Ayrıca bankanın kaynaklarıyla geliştirdiği ve firmaların karbon emisyonuyla su tüketimi hesaplamalarına imkan tanıyan "Carbonmap" platformuna ücretsiz erişim sağlanacak.

Böylece KOBİ'lerin hem finansmana erişimi kolaylaşacak hem de çevresel etkilerinin azaltılması konusunda bilinçlendirilerek sürdürülebilirlik faaliyetlerindeki rekabet gücü artırılacak.

- "Ticari ve KOBİ müşterilerimizin yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Erkan, işbirliğinin ticari ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, firmaların karbonsuzlaşma süreçlerinde ve yeşil dönüşüm projelerinin kalkındırılmasına yönelik önemli fırsat olduğunu belirtti.

Erkan, sürdürülebilir bankacılıktaki deneyimlerini, üretim ve ihracat hacmiyle öne çıkan Gaziantep'in yeşil dönüşüm sürecine aktardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"GSOMEM ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, ticari ve KOBİ müşterilerimizin karbon ayak izini azaltan yatırımlarına finansman erişimini kolaylaştırırken, yeşil ekonomiye geçiş sürecinde bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Şekerbank olarak ticari ve KOBİ müşterilerimizin yeşil dönüşüm hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz."

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de protokolün Gaziantep sanayisinin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olduğunu aktardı.

Ünverdi, Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü sürdürülebilirlik odaklı projelerle artırdıklarını ve sanayinin geleceğinin sürdürülebilir üretim modelleriyle şekillendiğini anlattı.

KOBİ'lerin yeşil dönüşüme uyumunun hem ihracattaki rekabet güçlerini korumaları hem de küresel standartlara uygun üretim yapmaları açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Ünverdi, şu ifadeleri kullandı:



"Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda yeşil dönüşüm süreçlerine profesyonel rehberlik sağlayacak. Gaziantep olarak çevresel sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdürülebilirlik odaklı tüm projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Koçak da işbirliğinin saha uygulamalarına yansıyacak güçlü bir model sunduğunu ifade ederek, firmalara dönüşüm süreçlerinde teknik rehberlik sağlamaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Koçak, Gaziantep sanayisinin yeşil dönüşüm sürecine teknik katkı sunmanın temel hedefleri arasında olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda firmalarımızın yatırımlarının çevresel etkilerini ölçmek, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmek için mentörlük sağlayacağız. Hazırlayacağımız 'Yatırım Emisyon Etki Değerlendirme' raporları, sanayicilerimize yol gösterici olacak. Şekerbank ile başlattığımız işbirliğinin, bölgemizde sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."​​​​​​​