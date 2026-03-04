İlginizi Çekebilir

Selanik mübadilleri, Antalya'ya gelişlerinin 102. yıl dönümünde anıldı

ANTALYA - Antalya'da Selanik mübadillerinin kente gelişlerinin 102. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereğince uygulanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Selanik'ten Antalya'ya gelenler için Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, mübadil yakınları katıldı.

Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mübadil yakınları adına konuşan Gülsün Gülay Yılmaz, mübadele sürecinin hafızalarda derin izler bıraktığını söyledi.

Atalarının Ümit Gemisi ile zor şartlarda Antalya'ya geldiğini anlatan Yılmaz, "O zor şartlarda gelip bu ülkeyi vatan kabul ederek burada yerleşmiş ve bu ülkeye değerli evlatlar yetiştirmişler. Mübadillerin okuma oranı da oldukça yüksekti. Eğitime önem veren, okumayı seven insanlardı. Bu ülkede tüm zorluklara rağmen tutunarak bir mesken, bir iş ve yeni bir hayat kurmaya çalıştılar." dedi.

Şeyda Güvenç Duran da mübadelenin yalnızca bir göç hareketi olmadığını, Selanik ve çevresinden Antalya'ya uzanan, koparılmış hayatların ve yeniden kurulan umutların tarihi niteliği taşıdığını dile getirdi.

Balkan Savaşları'yla başlayan toprak kayıplarının yüzyıllardır yurt edinilmiş yerlerden kopuşu başlattığını hatırlatan Duran, 1924'teki nüfus mübadelesiyle binlerce insanın doğup büyüdüğü topraklardan ayrılarak Anadolu'ya, Antalya'ya gelmek zorunda kaldığını kaydetti.

Mübadillerin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Duran, bu yolculukta acılar kadar dayanışma ve umutların da taşındığını belirterek, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan yeni Türkiye'nin mübadiller için güvenli bir vatan olduğunu ifade etti.

Selanik mübadillerinin Antalya'ya gelişinin 102. yılında geçmişin acılarını saygıyla andıklarını anlatan Duran, "İnsanın onurunu, milletin birliğini ve vatanın bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha vurguluyor, tüm mübadil aileleri minnetle yad ediyoruz." şeklinde konuştu.

Anma programı, Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize karanfil bırakılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.



