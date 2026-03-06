İlginizi Çekebilir

Semazenli İftar Programı Ramazan’ın Maneviyatını Yaşattı

Osmaniye – Osmaniye’de Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir iftar programı düzenlendi. 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Cengiz, cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve aile bireylerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına ev sahipliği yaptı.

 

Osmaniye Öğretmenevi’nde düzenlenen programa, okuduğu ilahilerle gönüllere dokunan Yusuf Karaburç ve Semazen Grubu katılarak geceye ayrı bir manevi hava kattı. Semazen gösterileri ve ilahiler eşliğinde gerçekleşen programda, Ramazan ayının ruhuna uygun birlik ve beraberlik ortamı yaşandı.

 

Samimi ve sıcak bir aile ortamında gerçekleştirilen iftar programına; Osmaniye Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, Osmaniye Önder Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Mehmet Aksoy, emekli gazeteci Erdal Aydın, Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Reşat Esen, Cengiz ailesi, 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve Başkan Cengiz’in dostları katıldı.

 

Programda Başkan Mustafa Cengiz’in eşi Nuran Hanım ile oğulları Hasan ve Barış Cengiz, davetlileri masalarına buyur ederek misafirlerle yakından ilgilendi. Misafirperverliğiyle dikkat çeken Cengiz ailesi, katılımcılardan büyük takdir topladı.

 

“GÜZEL ETKİNLİKLERE İMZA ATIYORUZ”

 

İftar programının ardından konuşma yapan 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Cengiz, davete katılan tüm misafirlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

 

“Davetimize icabet eden bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Cemiyetimiz Osmaniye’de sosyal medya mecralarında ve internet haberciliğinde başarılı gazeteci arkadaşlarımızla gündemi yakından takip ediyor ve güzel etkinliklere imza atıyor. Osmaniye’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim ve sportif sorunlarını gündeme taşıyor, çözüm önerilerinde bulunuyoruz.

 

7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti olarak bir sivil toplum kuruluşu olmanın sosyal sorumluluğunu taşıyoruz. Ramazan’ın ruhuna uygun olarak düzenlediğimiz bu iftar programında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha hissettik. Bu manevi atmosferi birlikte yaşadığımız için hepinize teşekkür ediyorum.”

 

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan program, yapılan sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.



Osmaniye 6.03.2026 16:04:00 0
Anahtar Kelimeler: Semazenli İftar Programı Ramazan’ Maneviyatını Yaşattı

