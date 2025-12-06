Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu

ADANA - SUNA ŞAHİN - Adana'da, serebral palsili oğlu için kendi imkanlarıyla ekipman yapan İlyas Daş, üretimini daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla açtığı atölyede sürdürüyor.

İlyas ve Pelin Daş çiftinin 14 yaşındaki oğlu Mahmut'a henüz 6 aylıkken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

Oğullarının tedavisiyle yakından ilgilenen aile, Mahmut'un fizik tedavi süreçlerini de doktorlarla işbirliği içinde yürüttü.

Daş ailesi, zamanla çocuklarının büyümesiyle yürüteç, sandalye ve ayakta durma sehpası gibi Mahmut'un hayatını kolaylaştıracak ekipmanlara ihtiyaç duydu.

Araştırmayla ekipmanların ücretinin çok yüksek olduğunu gören makine teknikeri baba, evinin balkonunda bunları yapmaya karar verdi.

Daş, çalışmalarıyla oğlu için daha düşük maliyetle ekipmanlar yaptı.

Yaptığı yürüteç, bisiklet, oturma sehpası gibi ekipmanları sosyal medyada paylaşması üzerine hem hasta yakınlarından hem de bazı fizyoterapistlerden sipariş almaya başlayan Daş, her geçen gün siparişlerin artmasıyla daha çok hasta çocuğa ulaşabilmek amacıyla özel bir firmadaki müdürlük görevinden istifa ederek atölye açtı.

Daş, şubat ayında açtığı atölyesinde daha düşük maliyetle yaptığı ekipmanlarla serebral palsili hastalara umut olmaya çalışıyor.

- "Oğlumu rol model alarak üretmeye başladım"

İlyas Daş, AA muhabirine, makine teknikerliği mezunu olması nedeniyle ekipman yapımında zorlanmadığını söyledi.

Kök hücre tedavisi süren oğlunun hayatını kolaylaştırmak adına başladığı ekipman yapımını severek sürdürdüğünü anlatan Daş, şöyle konuştu:

"Oğlumu rol model alarak bu cihazları kendim üretmeye başladım. Sonrasında siparişler çoğaldıkça böyle bir atölye açma gereği oldu. Biz bu işe oğlumuzun ihtiyaçları için başladık. Şimdi yüzlerce çocuğun hayatına dokunuyor, onlara umut taşıyoruz."

Daş, ilerde mevcut atölyeden daha büyük bir alanda üretim yapmayı planladığını belirtti.

Fizyoterapist Burak Kırkali de Mahmut'un fizik tedavisinde kendi babasının yaptığı ekipmanları kullandığını dile getirdi.

Bu ekipmanların yurt dışından temin edilmesi nedeniyle yüksek fiyatlı olduğunu vurgulayan Kırkali, şunları kaydetti:

"Rehabilitasyon merkezinde tedavi sırasında egzersizlerimizi yapıyoruz ama evde devamlılığı sağlamamız gerekiyor. Bunun için aileye hem ev programı veriyoruz hem de evde kullanacağı cihazları öneriyoruz. Bu cihazlar genelde kişiye özgü üretilen cihazlar oluyor. Bu cihazlar eğer doğru kullanılır ve sürece dahil edilebilirse çocuğun fiziksel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir."

- Ekipmanları kullanan aileler de memnun

Dilara Şen ise Daş'ın yaptığı ayakta durma sehpası ve oturma sandalyesini serebral palsili 9 yaşındaki oğlu Mehmet Yusuf Şen'in için kullandığını ve çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Keziban Kayatürk de 11 yaşındaki oğlunun Daş'ın atölyesinde yaptığı yürüteç sayesinde daha rahat hareket edebildiğini dile getirdi.