Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

ANTALYA - Serik Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreter Onur Karakaya'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle tören düzenlendi.



Hastanenin acil servisinde gerçekleştirilen törene Başhekim uzman doktor Serkan Kurt ile hastane çalışanları katıldı.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, 43 yaşındaki Karakaya'nın dün gece ameliyat olan abisinin yanında refakatçı olarak bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiğini ve tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Üzüntülü olduklarını ifade eden Kurt, "Mesai arkadaşımızı genç yaşta kaybettik. Ölümün her türlüsü acı ama kimse böyle bir acı beklemiyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bize sabır ihsan eylesin. Sözün bittiği nokta." dedi.



Karakaya'nın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, memleketi Elazığ'a gönderildiği öğrenildi.



