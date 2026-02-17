İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı
Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi
Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi
Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret
Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu
Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı
Alanya'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk
Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı
GÜNCELLEME - Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti
Taner Bilir Güven Tazeledi

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

Serik Devlet Hastanesi

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

ANTALYA - Serik Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreter Onur Karakaya'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Hastanenin acil servisinde gerçekleştirilen törene Başhekim uzman doktor Serkan Kurt ile hastane çalışanları katıldı.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, 43 yaşındaki Karakaya'nın dün gece ameliyat olan abisinin yanında refakatçı olarak bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiğini ve tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Üzüntülü olduklarını ifade eden Kurt, "Mesai arkadaşımızı genç yaşta kaybettik. Ölümün her türlüsü acı ama kimse böyle bir acı beklemiyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bize sabır ihsan eylesin. Sözün bittiği nokta." dedi.

Karakaya'nın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, memleketi Elazığ'a gönderildiği öğrenildi.




Yurt Dünya 17.02.2026 16:30:17 0
Anahtar Kelimeler: serik devlet hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

2

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

3

Adana'da özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile bir araya geldi

4

Başkan Esen ve Yönetiminden Toroslar Edaş’a Ziyaret

5

Culinary Forum, gastronomi sektörünü Antalya'da buluşturdu

6

Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı

7

Alanya'da kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk

8

Mersin'in Akdeniz ilçesinde camiler ramazan ayına hazırlandı

9

GÜNCELLEME - Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti

10

Taner Bilir Güven Tazeledi