İlginizi Çekebilir

Mersin'de büfede çıkan yangın hasara neden oldu
Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu
Serikspor-Pendikspor maçının ardından
Pendikspor-Serikspor'u 4-3 yendi
Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor
Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi

Serikspor-Pendikspor maçının ardından

Serikspor-Pendikspor maçının ardından

Serikspor-Pendikspor maçının ardından

ANTALYA - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'a 4-3 yenilen Serikspor'da teknik sorumlu Mustafa Boran, sezonun en kötü başlangıçlarından birini yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Boran, çok kötü bir ilk devre oynadıklarını belirterek, "Bireysel hatalardan yediğimiz goller yine. Karşılık veremedik, olumlu reaksiyon tepki veremedik ve ilk yarıda oyunun içinde kaybolduk. Hiçbir anlamda sahada yoktuk. Sezonun en kötü başlangıçlarından birini yaptık." dedi.

İkinci yarı bambaşka bir hüviyetle sahaya çıktıklarını dile getiren Boran, şöyle konuştu.

"Rakip 10 kişi kaldı ama 10 kişi kalmasına rağmen de bir istek, mücadele azmi, coşku lazım. Oyuncularımız bunu gösterdi ikinci yarıda. Ama bizim en büyük eksikliklerimizden biri ya çok çabuk rehavete kapılıyoruz ya da çok çabuk kırılıyoruz. 3-3'ten sonra 'rakip demoralize oldu, 4. golü bulacağız' derken tam tersi oldu. Rehavete kapılıp biz 4. golü yedik. Üzgünüz, artık zaman geçiyor. 8 haftamız kaldı. Umudumuz sürüyor, her şeye rağmen sürüyor. İnşallah Adana Demirspor maçıyla farklı bir yöne çevireceğiz bu durumu. Toparlamaya çalışacağız."


- Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise galibiyet için geldikleri bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Kaloğlu, "Çok üstündük zaten. Hamza da çok iyi oynadı ama genç bir arkadaşımız. Yaptığı bir hareketle kırmızı kart gördü. Aslında gerek yoktu, 3-0 öndeydik ama yapacak bir şey yok. Çok iyi yerlere gelecek Hamza." ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı son dakikalarda 10 kişi tamamladıklarını aktaran Kaloğlu, şunları kaydetti:

"İkinci yarı açıkçası biraz daha hakem arkadaşlarımızın da yardımıyla üstünlük Serikspor'a geçti. Oyunu kenarlara aktardılar. Oradan uzun topları denediler. Biz tabii ki zaman zaman bu konuda iyiydik, zaman zaman iyi cevap verdik ama kolay değil. Neredeyse 60 dakika takımımız 10 kişi oynadı."

Kaloğlu, VAR hakeminin bir pozisyonun faul olduğunu söylediğini, bu karardan sonra herkesin gerildiğini belirterek, hakemlerin oyunu okuması ve futbolu daha iyi bilmesi tavsiyesinde bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Kaloğlu, "Güzel bir galibiyet oldu. Stresli oldu, özellikle 3-0'dan sonra 10 kişi kaldıktan sonra. Ama önemli olan kazanmaktı. Kazanmaya geldik. Serikspor'lu arkadaşları, kardeşlerimi kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Maçı neredeyse çeviriyorlardı ama biz bırakmadık, pes etmedik. İşte bu yüzden de yürümeye devam edeceğiz. Hedeflerimiz belli, inşallah da önümüzdeki hafta da iyi hazırlanıp kazanacağız." diye konuştu.



Spor 10.03.2026 21:53:50 0
Anahtar Kelimeler: serikspor-pendikspor maçının ardından

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Demir, Ankara’dan Umutlu Dönüyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de büfede çıkan yangın hasara neden oldu

2

Kahramanmaraş'ta metruk binada ceset bulundu

3

Serikspor-Pendikspor maçının ardından

4

Pendikspor-Serikspor'u 4-3 yendi

5

Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

6

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

7

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

8

Antalya'da "Girişimde Kadın Zirvesi"nin ikincisi düzenlendi

9

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençler için tenis kursu veriliyor

10

Antalya'da ramazanda kurulan sağlık istasyonlarında 11 bin kişiye sağlık hizmeti verildi