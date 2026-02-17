Serikspor, yenilenen stadında yarın Arca Çorum FK'yi misafir edecek

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Serikspor, yenileme çalışmaları tamamlanan Serik İsmail Oğan Stadyumu'ndaki ilk maçında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.

Akdeniz temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın saat 14.30'da Arca Çorum FK'yi konuk edecek.

Sezon başından bu yana statta süren yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını kendi evinde oynayamayan Serikspor, çalışmaların tamamlanmasının ardından taraftarıyla buluşacak.

Serik Belediyesinin stadın tanıtımı için düzenlediği programa, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kumbul, buradaki konuşmasında, takımın 1. Lig'e yükselmesinin ardından statta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tespit edilen eksikliklerin giderildiğini belirtti.

Yaklaşık 4-5 ay süren çalışmalar sonucunda stadın maç oynanmaya hazır hale getirildiğini ifade eden Kumbul, tesisin uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartlara ulaştırıldığını kaydetti.

Serikspor'un ligde kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Kumbul, taraftar desteğinin önemine işaret ederek, tüm Seriklileri yarın oynanacak Çorum FK maçına davet etti.

Öte yandan 1. Lig'de bu sezon uygulanan yeni sistem kapsamında karşılaşmalara girişlerin “biletinial” uygulaması üzerinden alınacak biletlerle yapılacağı bildirildi.​​​​​​​




