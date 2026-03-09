İlginizi Çekebilir

Serik

Serik'te hayatını kaybeden çocuk doktoru için tören düzenlendi

ANTALYA - Antalya’nın Serik ilçesinde Serik Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fuat Bigat, kanser tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Bigat için Serik Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Dr. Fuat Bigat, vefatı, ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sağlık camiasında üzüntü oluşturdu.

Serik Devlet Hastanesi'nde Bigat için düzenlenen törene Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Hastane Başhekimi Op.Dr. Serkan Kurt, eşi Zekiye Bigat, yakınları ve hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Kurt, Bigat’ın değerli bir hekim olduğunu belirterek “Maalesef kendisinin acı haberini almış bulunuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisi pankreas kanseriydi. 6 aydır tedavi görüyordu. Kendisi bir gün beni aradı. Hafta sonuydu. Ankara’ya yola çıktığını söyledi. Aslında gayet sağlıklı görünüyordu ama pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisi sürüyordu ama bugün acı haberi geldi. Başımız sağ olsun.” dedi.

Eşi Zekiye Bigat da, “Çok iyi bir insandı. Çok erken oldu. Ama çok güzel bir uğurlama oluyor. Gerek Antalya gerekse Serik’te yapılan törenlerde çok iyi bir insan olduğunu bir kez daha bana da hatırlattı.” dedi.

Bigat’ın cenazesi, Serik’teki törenin ardından Çakallık Mahallesi mezarlığında toprağa verilmek üzere uğurlandı.



