Serik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.I. idaresindeki 07 CBF 516 plakalı otomobil, Orta Mahalle Otagar kavşağında, H.U. yönetimindeki 07 BSB 944 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü H.U ile yolcu E.G ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.İ, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, iki aracın çarpışması ve kaza sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.



11.01.2026
