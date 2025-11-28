Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mehmet Uçar'ın kullandığı 07 YRU 04 plakalı otomobil ile Hüseyin Tırnaksız idaresindeki 07 BGU 326 motosiklet, Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Tırnaksız ile yolcu olarak bulunan Fatih Emre Karcı yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



