Serik'te özel hastaneye "Sağlıkta Akreditasyon Standartları" belgesi verildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir özel hastaneye "Sağlıkta Akreditasyon Standartları" belgesi verildi.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Doç. Dr. Bayram Demir, belgenin teslimi için düzenlenen törende, akreditasyon sürecinin uzun ve yoğun ekip çalışması gerektirdiğini söyledi.

Hastane yönetimini kutlayan Demir, "Akreditasyonda iki temel çıktı beklenir, hastanın güvenliğini ve memnuniyetini artırmak, çalışanın güvenliğini ve memnuniyetini artırmak. Standartların yüzde 60’ını hasta güvenliği oluşturuyor." dedi.

Demir, 2025'te Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla başlatılan süreçte, TÜSKA akreditasyonunun önce özel hastaneler için ardından kamu, üniversite ve sağlık turizmi hizmeti sunan tüm sağlık tesisleri için zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Hastane Genel Müdürü ve Başhekimi Tolga Dinmezel ise denetim sürecinin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Törende, TÜSKA Başkanı Demir, "Sağlıkta Akreditasyon Standartları" belgesini Özel Anatolia Hospital Aspendos Hastanesi Müdürü Dinmezel'e teslim etti.



Sağlık 20.02.2026 18:13:17
