İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı
Futbol: Trendyol Süper Lig
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi
Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:
Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi
Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü

Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

Serik

Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

ANALYA - Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, D 400 karayolu Kayaburnu kavşağında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi M.K. ve 11 yaşındaki oğulları K.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar yoldan geçen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yurt Dünya 30.11.2025 16:50:07 0
Anahtar Kelimeler: serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı

3

Futbol: Trendyol Süper Lig

4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Antalya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

5

Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

6

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi

7

Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

8

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu:

9

Adana'da 34 bin 176 sentetik hap ele geçirildi

10

Mersin'de daha önce yangında hasar gören metruk evin bir bölümü çöktü