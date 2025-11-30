Serik'te şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı

ANALYA - Antalya’nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 07 ADM 27 plakalı otomobil, D 400 karayolu Kayaburnu kavşağında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi M.K. ve 11 yaşındaki oğulları K.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar yoldan geçen Kardiyoloji Uzmanı Doktor İsa Ak ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.