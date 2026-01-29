Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 165 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.