İlginizi Çekebilir

"Boost The Future" programında 7. dönem tamamlandı
Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi
İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız
Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ilk zaferini elde etti
Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu
Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı
Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı

Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Huseynova, HPV aşısının serviks (rahim ağzı) kanseriyle mücadelede kritik rol oynadığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Huseynova, serviks kanserlerinin neredeyse tamamının HPV ile ilişkili olduğunu vurguladı.

Huseynova, cinsel yolla bulaşan ve çoğu zaman belirti vermeden vücutta bulunabilen yaygın bir virüs olan HPV'ye karşı erken tanı ve koruyucu yöntemlerin önemine işaret etti.

Hastalığın erken evrede genellikle belirti göstermediğini, bu nedenle düzenli taramaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Huseynova, Pap-Smear ve HPV testlerinin kanser oluşmadan önce riskli hücreleri saptayabildiğini, bu testlerin kısa sürede ve kolaylıkla uygulandığını kaydetti.

Erken tanı alan hastalarda tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunu aktaran Huseynova, serviks kanseriyle mücadelede aşılamanın ve düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

Bahar Huseynova, HPV enfeksiyonunun çoğu kişide bağışıklık sistemi tarafından temizlenebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bazı yüksek riskli HPV tipleri, uzun yıllar vücutta kalırsa rahim ağzı kanserine yol açabilir. Hastalık çoğu zaman sessiz ilerler. Anormal vajinal kanama, kasık ağrısı veya akıntı gibi şikayetler genellikle ileri evrede ortaya çıkar. Bu nedenle kadınların herhangi bir şikayeti olmasa dahi düzenli kontrollerini yaptırması gerekir. HPV aşısı, rahim ağzı kanserine yol açan yüksek riskli virüs tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlar. Aşı, uygun yaş grubundaki bireylerde uygulanarak hastalık riskini ciddi oranda azaltır."





Ekonomi 15.01.2026 13:25:35 0
Anahtar Kelimeler: serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oto Tamir İşi Bitiyor mu?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

"Boost The Future" programında 7. dönem tamamlandı

2

Serik Semt Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına Mevlüt Akıllı seçildi

3

İskenderun'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

4

Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapılan İhbarların %33,87’si Asılsız

5

Citroen Racing, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ilk zaferini elde etti

6

Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Kıbrıslıgil AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Özden Huzurevi’nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi

8

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu

9

Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden iki kamyon çöp çıktı

10

Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı