Setur Marinaları Bosphorus Boat Show'da yeni yatırımlarını tanıttı

Setur Marinaları Bosphorus Boat Show

İSTANBUL - Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show'da yeni yatırımlarını ve sosyal yaşam odaklı projelerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bosphorus Boat Show'a deniz tutkunları ve sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

Denizcilik dünyasının bu önemli buluşmasında, genişleyen hizmet ağı, yeni yatırımları ve fuara özel sunduğu ayrıcalıkları katılımcılarla paylaştı.

Şirket fuarda, zincirine kısa süre önce katılan Göcek Village Port ve Göcek Exclusive Port Marina projelerini sektörle buluşturdu.

Tekne sahipleri, bu yeni lokasyonların sunduğu avantajlar ve Setur Marinaları'nın bütüncül hizmet anlayışı hakkında bilgi aldı. Fuarın odak noktalarından biri de Kalamış & Fenerbahçe Marina'da başlatılan yenileme projesi oldu.

Marmara, Ege ve Akdeniz çanağında 14 lokasyonda hizmet veren Setur Marinaları, tekne bağlama hizmetlerinin ötesine geçen bir vizyonla sektöre yön veriyor.

Marinalarını herkesin erişimine açık, şehirle ve sosyal hayatla iç içe geçen, yaşayan buluşma noktaları olarak konumlandırıyor.

Setur Marinaları, sektörün nabzının attığı önemli organizasyonlarda yer alarak deniz tutkusunu büyütmeye devam ediyor.



