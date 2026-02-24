Seyhan Belediyesinde bir grup işçi eylem yaptı

ADANA - Adana'nın Seyhan Belediyesinde çalışan bir grup işçi, zam teklifinin düşük olması ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde bir araya gelen işçiler, attıkları sloganlarla yetkililerden alacaklarının ödenmesini talep etti.

DİSK Genel-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ersoy Kalik, grup adına yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Seyhan Belediyesinin işçilere yüzde 3'lük zam teklifi yaptığını belirten Kalik, "Seyhan İmar AŞ işçisinin mart 2024 döneminden bu yana mesai ve sosyal hakları ve ocak 2025 döneminden bu yana tam maaşları ödenmemişken teklif edilen zam oranı yüzde 3 ve 24 aydır. Alamadığımız alacakların ödenmesi için de yeni bir 24 ay daha talep ediliyor. İşçimizin daha fazla bekleyecek ne zamanı ne de sabrı kalmıştır." diye konuştu.

Kalik, çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilerin alacaklarının ödendiğini savundu.

İşçilerin hakkını istediklerini ve bu sebeple işten çıkarılmalarına göz yummayacaklarını ifade eden Kalik, şunları kaydetti:

"24 aydır biriken, 150 binden 350 bin liraya kadar değişen miktarda alacağı olan Seyhan işçisinin alacakları 24 ayda değil, bir an önce ödenmelidir. İşçimiz yeni toplu iş sözleşmesinde enflasyona ezdirilmemelidir ve ne şartta olursa olsun, yıllardır bu kentte en ağır şartlarda emek vermiş işçilerin iş güvencesine yönelik tehditlere izin verilmemelidir. Bizler bu haklarımız için yaptığımız taleplere maalesef şu güne dek çözüm bulamadık. Bu saatten sonra Seyhan Belediyesi Başkan Vekilimiz, bürokratlarımız ve meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm siyaset kurumunu, sorunun çözümü için sorumluluk almaya ve ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz."