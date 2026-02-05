Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Kız Meslek Lisesi Müdürü Sibel Altun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yılında, afetin ilk günlerinde yaşadıklarını ve Milli Eğitim camiasının gösterdiği fedakârlığı anlattı. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük bir çaresizlik yaşandığını belirten Altun, Milli Eğitim çalışanlarının kısa sürede organize olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını söyledi.

Deprem sırasında Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yaptığını anlatan Sibel Altun, “Okulumuzda Bakanlığımızın kurmuş olduğu bir fırın vardı. Normal şartlarda düşük kapasiteyle çalışıyorduk. Deprem, ekmeklerin sabah dağıtımına çıkılmasından hemen önce meydana geldi. İnsanların ekmeğe, çorbaya ihtiyaç duyduğunu fark edince, İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinesinde ekmekleri yurtlarda kalan vatandaşlara dağıtmaya başladık. Yaklaşık 30 bin ekmek ürettik. KYK yurtlarında ve okulların yurtlarında kalan herkesin ekmeğini okul olarak karşıladık” dedi.

İNSANÜSTÜ BİR GÜÇLE ÇALIŞTIK

O gün gösterilen çabanın tarif edilemez olduğunu ifade eden Altun, “O zaman bir adrenalinle insanüstü bir güç gösteriyorsunuz. Belki bugün kimse o gücü gösteremez ama o gün gösterdik. Dışarıdan gönüllüler geldi, okulda çalıştı. Hayırseverler un gönderdi, biz onu ekmeğe çevirdik. Milli Eğitim camiası kendi görevi olmayan birçok işi yaptı. Şube müdürleri yemek taşıdı, bunu gözlerimle gördüm. Fırınımız bodrum kattaydı, biz bizzat hamurun içindeydik.” Diye konuştu.

Okul olarak yalnızca ekmek değil, su ve çorba dağıtımı da yaptıklarını anlatan Altun şöyle devam etti: “İki TIR dolusu suyu mahalleliye dağıttık. Evlerde kaç kişi varsa ona göre günlük su ve ekmek verdik. Bazı ailelerin nüfusu bir anda 20 kişiye çıktı. Yaklaşık iki ay boyunca su, çorba ve ekmek ihtiyaçlarını karşıladık”

ORGANİZASYONUN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

Depremin büyük bir ders olduğunu vurgulayan Altun, “Allah bir daha 6 Şubat’ta yaşadığımız gibi felaketler yaşatmasın. Ama ders almamızı sağlasın. O gün çaresizliği yaşadık ancak çok hızlı adapte olduk. Halkımız ihtiyaçlarını dile getirmek zorunda kalmadı çünkü biz onları iyi organize ettik. İl Milli Eğitim Müdürümüze gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum. Tüm okul müdürlerimiz okullarında kurulan çadırlarda vatandaşlarla ilgilendi. Eğitimden çok temel ihtiyaçlara odaklandık” dedi.

Sürekli çalışmanın kendilerini psikolojik olarak da ayakta tuttuğunu söyleyen Altun, “Osmaniye olarak ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu gördük. Devletinin her zaman arkasında duran bir milletiz” ifadelerini kullandı.