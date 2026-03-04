"Sıcak kemoterapi" doğru seçilmiş hastalarda kapsamlı cerrahi ile birleştiğinde etkili sonuçlar veriyor

İSTANBUL - Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, karın içine yayılmış ileri evre tümörlerde uygulanan "sıcak kemoterapi" (HIPEC) yönteminin, ancak titiz bir hasta seçimi ve kapsamlı cerrahi ile birleştiğinde etkili sonuçlar verebileceğini belirtti.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ileri evre kanser tanısı alan birçok hasta için, tıpta geliştirilen bazı özel yöntemler umut ışığı olabiliyor.

Bu yöntemlerden biri olan ve karın içine yayılmış tümörlerde uygulanan sıcak kemoterapi uygulaması hastalar için umut oluyor. Ancak bu yöntem, sanıldığı gibi tek başına bir ilaç tedavisi değil, doğru planlama, kapsamlı cerrahi ve multidisipliner bir ekip çalışması gerektiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, sıcak kemoterapinin iki aşamalı bir tedavi olduğunu kaydetti.

Aydın, "Bu işlem sadece kemoterapi vermekten ibaret değildir. Öncesinde, karın zarına yayılmış ve gözle görülebilen tüm tümör dokusunun cerrahi olarak tamamen çıkarılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu aşamanın tedavinin başarısı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Aydın, cerrahinin eksiksiz yapılmadığı durumlarda sıcak kemoterapinin beklenen faydayı sağlamayabileceğini anlattı.

Aydın, sıcak kemoterapi kararının tek bir hekimin değerlendirmesiyle alınamayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hastaların planlanması iyi yapılmalıdır. Medikal onkologlar, radyasyon onkologları, radyologlar ve patologların yer aldığı multidisipliner bir konseyde değerlendirme yapılması gerekir. Çünkü sıcak kemoterapi öncesi geride tümör kalmayacak şekilde bir cerrahi planlamak zorundayız. Sıcak kemoterapi, karın içine yerleştirilen özel hortumlar aracılığıyla 41-43 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının, yaklaşık 60 ila 90 dakika boyunca karın içine verilmesiyle uygulanır. Bu yöntem bazı kanser türlerinde etkinliğini bilimsel olarak göstermiştir."

- Sıcak kemoterapide doğru hasta seçimi hayati önem taşıyor

Sıcak kemoterapinin her kanser hastası için uygun olmadığını aktaran Aydın, bu yöntemin özellikle karın zarı kaynaklı bazı kanserlerde, apandis tümörlerinde, kolorektal kanserlerin karın zarına yayılımında ve iyi seçilmiş mide kanseri hastalarında periton tutulumu varlığında fayda sağlayabildiğini kaydetti.

Tedavinin ciddi seçicilik gerektirdiğinin altını çizen Aydın, "Karın içi yayılımın dışında akciğer, beyin ya da kemik gibi organlara metastaz yapmış hastalarda bu yöntemi uygulamıyoruz. Ayrıca ileri yaş grubundaki hastalarda ve karaciğer ya da böbrek yetmezliği gibi sistemik fonksiyon bozukluğu bulunan kişilerde sıcak kemoterapi çoğu zaman tercih edilmemelidir." değerlendirmelerinde bulundu.