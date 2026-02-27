Sigortam.net'ten ev güvenliğinde doğru sigorta kombinasyonuna ilişkin değerlendirme

İSTANBUL - Sigortam.net, zorunlu deprem ve konut sigortalarının birlikte değerlendirilmesinin, evleri çok daha geniş kapsamlı bir güvenceye kavuşturduğunu belirtiyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, evleri hem deprem hem de gündelik hayatın beklenmedik risklerine karşı korumak için bütüncül bir sigorta yaklaşımı önem taşıyor.



Olası riskler karşısında maddi kayıpların önüne geçebilmek amacıyla deprem başta olmak üzere beklenmeyen durumlara karşı zorunlu deprem ve konut sigortalarının birlikte kullanılması, çeşitli avantajlar sağlıyor.



Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan zorunlu deprem sigortası, deprem ile buna bağlı olarak meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi afetlerin doğrudan neden olduğu maddi zararları poliçe limitleri dahilinde karşılıyor.

DASK primi, binanın yapı tarzı, inşa yılı, toplam kat sayısı, daire yüzölçümü ile bulunduğu il ve ilçe gibi kriterlere göre, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı kapsamında belirleniyor. Olası bir depremde oluşan hasarın yüzde 2'si, muafiyet kapsamında sigortalı tarafından karşılanıyor.

Söz konusu sigorta, yalnızca binada meydana gelen yapısal zararları kapsıyor. Ev içindeki eşyaların güvence altına alınması için konut sigortası yaptırılması gerekiyor.

- Konut sigortası binayı ve eşyaları teminat altına alabiliyor

Konut sigortası yangın, hırsızlık, su baskını, yıldırım, terör ve komşuya verilen hasarlar gibi risklere karşı hem binayı hem de isteğe bağlı olarak ev içindeki eşyaları güvence altına alıyor.

Hasar sonrasında ortaya çıkan enkaz kaldırma, taşınma ve geçici ikamet giderleri gibi masraflar da poliçe kapsamı doğrultusunda karşılanabiliyor. Kira kaybı teminatı ile hasar nedeniyle konutun kullanılamadığı dönemlerde oluşan gelir kaybı da telafi edilebiliyor. Elektrik tesisatından kaynaklanan elektronik cihaz hasarları da ek teminatlarla poliçeye dahil edilebiliyor.

Konut sigortası primleri, konutun bulunduğu il ve ilçe, metrekaresi, yapı tarzı, bulunduğu kat, toplam kat sayısı, alınan güvenlik önlemleri ve seçilen teminatlara göre belirleniyor. İhtiyaca göre yalnızca eşya teminatlı ya da bina ve eşyayı birlikte kapsayan poliçeler tercih edilebiliyor. Kiracılar ise yalnızca eşya teminatı içeren poliçeler yaptırabiliyor.

Deprem riskine karşı zorunlu deprem sigortasıyla başlayan güvence, konut sigortasıyla çok daha geniş bir koruma alanına yayılıyor. Evleri hem doğal afetlere hem de gündelik hayatta karşılaşılabilecek risklere karşı korumanın en etkili yolu, bu iki sigortayı birlikte değerlendirmekten geçiyor.

Sigortam.net, 30'a yakın sigorta şirketinden alınan teklifleri tek ekranda karşılaştırma imkanı sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun poliçeye hızlı ve pratik şekilde ulaşmasını sağlıyor. Böylece ev sahipleri ve kiracılar, bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun teminat yapısını belirleyebiliyor.