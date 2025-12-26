Silifke ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 2025'in son muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Abdullah Aslaner başkanlığında, Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları görüşüldü.

Toplantıya katılan muhtarlar, görüş, öneri ve taleplerini anlattı.

Aslaner, konuşmasında, iletilen taleplerin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü için gerekenin yapılacağını belirtti.

Yılın son muhtarlar toplantısına, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldı.