Silifke'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, çelenk sunuldu.

Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş, burada yaptığı konuşmada, engelliliğin sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu belirtti.

Ateş, engellilerin çağdaş bir toplumda ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

