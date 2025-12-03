İlginizi Çekebilir

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı
Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı
İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

Silifke'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Silifke

Silifke'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, çelenk sunuldu.

Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş, burada yaptığı konuşmada, engelliliğin sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu belirtti.

Ateş, engellilerin çağdaş bir toplumda ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Yurt Dünya 3.12.2025 14:26:43 0
Anahtar Kelimeler: silifke'de 3 aralık dünya engelliler günü kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

2

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

3

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

4

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

5

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

6

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

7

Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

8

Antalya'da "Gülümseten Adımlar" projesiyle özel bireyler at binme heyecanı yaşadı

9

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı

10

İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi